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22 Eylül 2017 Cuma 09:48

3. Cumhurbaşkanı Eroğlu, Danimarka Mülteci Komisyonu’nun Kosova Temsilcilerini Kabul Etti

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Danimarka Mülteci Komisyonu’nun Kosova temsilcilerini kabul etti.

3. Cumhurbaşkanı Eroğlu, Danimarka Mülteci Komisyonu'nun Kosova Temsilcilerini Kabul Etti
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Lefkoşa, 22 Eylül 17 : 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Danimarka Mülteci Komisyonu’nun Kosova temsilcilerini kabul etti.

Komisyon üyesi, Mitroviça Belediye Başkan Yardımcısı Erol Zekeriya, BM’ye kabul edilmemiş bir ülke olarak Kosova’nın sorunlarına çözüm bulmak için çalıştığını belirtti.

KKTC Yörükler Derneği'nin davetlisi olarak KKTC'de bulunan Zekeriya; amaçlarının ülkeler arasında kültürel bağlar kurmak olduğunu söyledi.

EROĞLU

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kosova’nın Avrupa’nın göbeğinde herkesin gözü önünde geçmişte yaşadıklarının bilincinde olduklarını belirterek, Kosova’nın başarılı adımlarını yakından takip ettiklerini söyledi.
Kosova’nın en kısa sürede BM üyesi olacağına da inandığını kaydeden Eroğlu, “Sizin de bizim de mücadelemiz uzun yıllardır devam ediyor, zaman geçerken bizlerden alıp götürdükleri de oluyor” dedi.

Eroğlu, daha atılacak çok adım olduğunu ve dünyanın vakit kaybetmeden gerçekleri görmesi gerektiğini bunun da durduk yere olamayacağını, mücadele gerektirdiğini kaydetti.

Eroğlu, bundan sonraki dönemde birlik beraberlik içinde mücadele etmenin önemine işaret etti.

(AK/ŞEB) FOTOĞRAFLI

Haber Arzu Köprülü Fotoğraf  Erol Uysal

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