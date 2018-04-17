3 Bin 377 Üreticiye 10 Milyon Tl Dgd

Lefkoşa, 17 Nisan 18 (.): Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, küçükbaş hayvan üreticilerinin geçen yıl temmuz–aralık dönemine ait Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinin bugün yapılmaya başlandığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasına göre, 2017 yılı Haziran ayı bildirimlerine göre hesaplanan ve Temmuz-Aralık 2017 dönemini kapsayan “Küçükbaş Hayvanbaşı Doğrudan Gelir Destek Ödemeleri” için toplam 3 bin 377 üreticiye, 242 bin 306 adet küçükbaş hayvan karşılığında, 10 milyon 163 bin 308,50 TL Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası’na yatırıldı.

(ŞEB/GUR)