Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

39 Yıl Boşu Boşuna Hapis Yattı

1975'te bir otobüste işlenen cinayetin tek tanığı 12 yaşındaki

39 Yıl Boşu Boşuna Hapis Yattı

1975'te bir otobüste işlenen cinayetin tek tanığı 12 yaşındaki

23 Kasım 2014 Pazar 19:28
39 Yıl Boşu Boşuna Hapis Yattı
banner238

39 Yıl Boşu Boşuna Hapis Yattı
1975'te bir otobüste işlenen cinayetin tek tanığı 12 yaşındaki Edward Vernon, cinayeti Ricky Jackson'ın işlediğini söyledi. Jackson önce idam, ardından hapis cezasına çarptırıldı. Tam 39 yıl sonra Vernon cinayeti görmediğini itiraf etti. Jackson da serbest bırakıldı




ABD'de Ricky Jackson'ın hiçbir suçu yokken 39 yıl boyunca haksız yere hapis yattığı ortaya çıktı. Jackson serbest bırakıldı. Yıllar önce 12 yaşındaki bir çocuğun ifadesi sebebiyle Jackson idam cezasına çarptırılmış, ardınan cezası hapse çevrilmişti. Gerçek ortaya çıkmamış olsaydı belki de Ricky Jackson ABD'de suçsuz yere idam edilenlerden biri daha olacaktı.

ABD'de yalan ifade veren bir tanık yüzünden 39 yıl hapis yatan bir adam, yıllar sonra özgürlüğüne kavuştu. 1975'te Ricky Jackson'ın bindiği otobüste işlenen cinayetin tek tanığı, o tarihte 12 yaşında olan Edward Vernon'du. Küçük çocuğun cinayeti Jackson'ın ve otobüste bulunan iki kardeşin işlediğini söylemesi üzerine jüri zanlıyı suçlu buldu.


Şu anda 59 yaşında olan Ricky Jackson ve iki kardeş cinayetten hüküm giydi. Şimdi 51 yaşında olan tanık Eddie Vernon yıllar sonra, saldırıyı görmediğini ve polisin ailesini tutuklama tehdidi üzerine bu ifadeyi verdiğini açıkladı.

Hapishanedeyken annesini, erkek kardeşini ve bir kız kardeşini kaybeden Ricky Jackson'ın geç gelen adalete rağmen özgür kaldığı için mutlu olduğu gözlendi. Jackson'ın beraat kararının ardından telefonla ailesini arayıp "artık bitti" diye bağırdığı kaydedildi.

Cezası eyalet yasalarına göre hapse çevrilen Jackson, 1973'ten beri masumken ölüm cezası alan 148'inci, bu yılki 5'inci mahkum oldu. 

Son Güncelleme: 23.11.2014 19:32
Anahtar Kelimeler:
Ardından Hapis Cezasına çarptırıldı. Tam 39 Yıl Sonra Vernon Cinayeti GörmediğiniCinayeti Ricky Jacksonın Işlediğini Söyledi. Jackson önce Idam1975te Bir Otobüste Işlenen Cinayetin Tek Tanığı 12 Yaşındaki Edward Vernon39 Yıl Boşu Boşuna Hapis Yattı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim