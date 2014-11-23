39 Yıl Boşu Boşuna Hapis Yattı

1975'te bir otobüste işlenen cinayetin tek tanığı 12 yaşındaki Edward Vernon, cinayeti Ricky Jackson'ın işlediğini söyledi. Jackson önce idam, ardından hapis cezasına çarptırıldı. Tam 39 yıl sonra Vernon cinayeti görmediğini itiraf etti. Jackson da serbest bırakıldı









ABD'de Ricky Jackson'ın hiçbir suçu yokken 39 yıl boyunca haksız yere hapis yattığı ortaya çıktı. Jackson serbest bırakıldı. Yıllar önce 12 yaşındaki bir çocuğun ifadesi sebebiyle Jackson idam cezasına çarptırılmış, ardınan cezası hapse çevrilmişti. Gerçek ortaya çıkmamış olsaydı belki de Ricky Jackson ABD'de suçsuz yere idam edilenlerden biri daha olacaktı.



ABD'de yalan ifade veren bir tanık yüzünden 39 yıl hapis yatan bir adam, yıllar sonra özgürlüğüne kavuştu. 1975'te Ricky Jackson'ın bindiği otobüste işlenen cinayetin tek tanığı, o tarihte 12 yaşında olan Edward Vernon'du. Küçük çocuğun cinayeti Jackson'ın ve otobüste bulunan iki kardeşin işlediğini söylemesi üzerine jüri zanlıyı suçlu buldu.





Şu anda 59 yaşında olan Ricky Jackson ve iki kardeş cinayetten hüküm giydi. Şimdi 51 yaşında olan tanık Eddie Vernon yıllar sonra, saldırıyı görmediğini ve polisin ailesini tutuklama tehdidi üzerine bu ifadeyi verdiğini açıkladı.



Hapishanedeyken annesini, erkek kardeşini ve bir kız kardeşini kaybeden Ricky Jackson'ın geç gelen adalete rağmen özgür kaldığı için mutlu olduğu gözlendi. Jackson'ın beraat kararının ardından telefonla ailesini arayıp "artık bitti" diye bağırdığı kaydedildi.



Cezası eyalet yasalarına göre hapse çevrilen Jackson, 1973'ten beri masumken ölüm cezası alan 148'inci, bu yılki 5'inci mahkum oldu.