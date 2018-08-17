39. Tümen Komutanı Şener’den Şehit Aileleri Ve Malül Gaziler Derneği’ne Veda Ziyareti!

KKTC’deki görev süresi dolan 39. Tümen Komutanı Tuğgeneral Erdal Şener Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’ne veda ziyaretinde bulundu.

Tuğgeneral Şener, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü

Verilen bilgiye göre, dernek yönetimi yakın ilgi ve alakası için teşekkür ettiği Erdal Şener'e yeni görevinde başarı diledi.

