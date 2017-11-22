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22 Kasım 2017 Çarşamba 18:54

38 YAŞINDAKİ ELÇİN KURUOĞLU’NUN ÖLÜM NEDENİ İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU’NDA ARAŞTIRILACAK

38 YAŞINDAKİ ELÇİN KURUOĞLU'NUN ÖLÜM NEDENİ İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU'NDA ARAŞTIRILACAK
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38 YAŞINDAKİ ELÇİN KURUOĞLU’NUN ÖLÜM NEDENİ İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU’NDA ARAŞTIRILACAK

ÖNCEKİ GÜN ÖZEL BİR KLİNİKTE DOĞUM YAPAN KURUOĞLU, BU SABAH RAHATSIZLANMIŞ, KALDIRILDIĞI GAZİMAĞUSA DEVLET HASTANESİ’NDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Gazimağusa’da özel bir klinikte bu sabah rahatsızlanan ve kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiren 38 yaşındaki Elçin Kuruoğlu’nun ölüm nedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda araştırılacak.

Polisin verdiği bilgiye göre, bugün otopsi yapılan Elçin Kuruoğlu’ndan doku örnekleri alındı ve incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
38 yaşındaki Kuruoğlu’nun kesin ölüm sebebi İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda belirlenecek.

Gazimağusa’da özel bir klinikte önceki gün doğum yapan, bu sabah aniden rahatsızlanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kaldırılan Elçin Kuruoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

 
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