37 Yıl Önce Artemis Heykeli’ni Bulan İtalyan Sergio Galoni Heykeli Görmek İçin Geldi

Turizm ve Çevre Bakanlığı, 37 yıl önce Salamis Bölgesi’nde Efes Artemis Heykeli’ni bulan İtalyan Sergio Galoni’nin heykeli görmek için geldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bundan 37 yıl önce 7 Ağustos 1980 tarihinde ülkemize tatil için gelen İtalyan Sergio Galoni Salamis Bölgesi’nde bulduğu Efes Artemis Heykeli’ni görmek için KKTC’ye geldi.

1980 yılında ülkeye turist olarak gelen İtalyan Sergio Galoni, Artemis Heykeli’ni Salamis Bölgesi’nde denizden bir rastlantı sonucu çıkarmış ve tesadüf eseri aynı yerde bulunan dönemin Eski Eserler ve Müzeler Dairesi arkeoloğu Tuncer Bağışkan tarafından heykelin Efes Artemis heykeli olduğu belirlenmiş ve Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından teslim alınıp daha sonra Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesi’nde sergilenmeye başlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde eşi ile birlikte ülkeye tatil için gelip Artemis Otel’de konaklayan İtalyan Sergio Galoni otel yetkililerinden Artemis Heykeli’nin nerde olduğu konusunda bilgi talep etti.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Fuat Azimli’ye ulaşan otel yetkilileri Artemis Heykeli ile ilgili gerekli bilgileri aldı ve Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Fuat Azimli İtalyan Sergio Galoni’yi ve eşini Artemis Heykeli’nin bulunduğu Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesi’nde karşıladı.

İlk olarak Artemis Heykeli’nin bulunduğu seksiyonu ziyaret eden Sergio Galoni ile eşi heykeli denizde ilk gördüğünde amforaya benzettiğini ancak çıkardığı zaman heykel olduğunu gördüğü zaman çok heyecanlandığını belirtti.

Daha sonra Müzenin geriye kalan tüm seksiyonlarını Daire Müdürü Fuat Azimli eşliğinde gezen Sergio Galoni ve eşine, ülkeye eski eserlerini tanıtıcı kitap ve broşürler hediye edildi.