36 YERDE BİSİKLET KİRALANACAK

Mayıs ayından itibaren 410 bisikletin kullanıma sunulacağı istasyonlarla, Lefkoşa’nın araç trafik yoğunluğunun, çevreci bir anlayışla azaltılması hedefleniyor.

Lefkoşa’nın ilk bisiklet yolunun ise birkaç ay içinde hizmete gireceği belirtildi. Lefkoşa’da trafiği rahatlatması ve şehirde bisiklet kullanımının artmasını sağlaması öngörülen “Bisiklet Kiralama İstasyonu İşletme Sözleşmesi” dün imzalandı.