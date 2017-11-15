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15 Kasım 2017 Çarşamba 09:09

36 YERDE BİSİKLET KİRALANACAK

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), nüfus artışına bağlı olarak yoğunlaşan trafiği rahatlatma adına başkentin 36 noktasına Bisiklet Kiralama İstasyonu kuracağını açıkladı.

36 YERDE BİSİKLET KİRALANACAK
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Mayıs ayından itibaren 410 bisikletin kullanıma sunulacağı istasyonlarla, Lefkoşa’nın araç trafik yoğunluğunun, çevreci bir anlayışla azaltılması hedefleniyor.
Lefkoşa’nın ilk bisiklet yolunun ise birkaç ay içinde hizmete gireceği belirtildi. Lefkoşa’da trafiği rahatlatması ve şehirde bisiklet kullanımının artmasını sağlaması öngörülen “Bisiklet Kiralama İstasyonu İşletme Sözleşmesi” dün imzalandı.
Sözleşmeye, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve ihaleyi kazanan Yapım İnşaat Direktörü Ceren Ahmet Köse imza koydu. LTB’den yapılan açıklamaya göre, şehrin 36 noktasında başlatılacak bisiklet kiralama sistemiyle özel araç kullanımı ve araç trafiğinin azaltılmasının yanı sıra Lefkoşa’da hem çevreci, hem de sağlık açısından yararlı olan bisiklet kullanımının artırılması hedefleniyor.

 
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36 YERDE BİSİKLET KİRALANACAK
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