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21 Nisan 2017 Cuma 13:50

35 Yerli Üründen 1 Üründe Ve 45 İthal Ürünün 2’sinde Limit Üstü Kalıntıya Rastlandı

35 Yerli Üründen 1 Üründe Ve 45 İthal Ürünün 2'sinde Limit Üstü Kalıntıya Rastlandı
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 Tarım Dairesi, yerli ve ithal tarımsal ürünlerde yapılan gıda denetimlerinde, 35 yerli üründen 1 üründe ve 45 ithal ürünün 2’sinde limit üstü kalıntıya rastlandığını açıkladı.

Tarım Dairesi, 14-20 Nisan döneminde yerli ve ithal tarımsal ürünlerde yapılan gıda denetim sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

35 YERLİ ÜRÜNÜN 34’Ü TEMİZ

Yerli ürünlerde yapılan denetimlerde, fasulye, ıspanak, sivri biber, marul, salatalık, enginar(ihraç), domates, brokoli, glumra ve patlıcan olmak üzere 35 üründen alınan numunelerin 34’ünün temiz çıktığı, 1 üründe ise limit üstü pestisit kalıntısına rastlandığı belirtildi.

Açıklamada, limit üstü kalıntıya rastlanan ürünün Tatlısu’da Perihan Begeç’e ait fasulyede olduğu belirtilerek, söz konusu ürünün hasadına izin verilmeyerek beklemeye alındığı kaydedildi.

Açıklamada, geçtiğimiz hafta beklemeye alınan Tepebaşı’nda Mehmet Yoran’a ait ıspanak ürününün analiz sonucunun limit altı çıkması nedeni ile hasatının serbest bırakıldığı belirtildi.    

 45 İTHAL ÜRÜNÜN 43’Ü TEMİZ

Aynı tarihler arasında mısır (yemlik), kayısı, endivyen, erik çeşitleri, makarnalık buğday, elma çeşitleri, kavun, armut(deveci), arpa, greyfurt, biber(dolmalık), karpuz, çilek, kivi, üzüm, nar, kapya biber olmak üzere 45 ithal üründen numune alınarak tahlil edildiği belirtilen Tarım Dairesi açıklamasında, bu ürünlerin 43’ünün temiz çıktığı, 2’sinde ise limit üstü kalıntıya rastlandığı belirtildi.

Limit üstü kalıntı rastlanan ürün hakkında bilgi verilen açıklamada, Nuri Ersoy Şti. Ltd.’e ait narın menşei iade edildiği belirtildi.

Açıklamada, Onbaşı İşletmeleri Ltd. ait kapya biber ürünün de menşei iade edildiği kaydedildi.

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