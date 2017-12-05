"35 milyon TL nereye harcandı?"

Bir zamanların sarı altını ve herkesin gıpta ile baktığı narenciyenin, her geçen yıl azaldığını, su gelene kadar 20 bin dönümün çok altına düşeceğinin hesaplandığını ifade eden Akçıl, eşdeğerci olan bu bölgeye yerleşen ve yaşayan insanlara yazık edildiğini, makamların geçici icraatların kalıcı olduğunu belirtti.

Akçıl, bu para farkının üreticiye ödeninceye kadar hep gündemde olacağını ve her platformda hatırlatacaklarını söyledi.