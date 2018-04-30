35 ilkokulda 3 bin çocuğa enerji tasarrufu eğitimi…

“KIB-TEK ENERJİK ÇOCUK SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ” DEVAM EDİYOR

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) tarafından başlatılan “Enerjik Çocuk Sosyal Sorumluluk Projesi” devam ediyor.

KIB-TEK Müdürü Mehmet Salih Gürkan tarafından yapılan açıklamaya göre, 2017 yılı Kasım ayında başlatılan ve Gizem Volkan’ın Proje Yöneticisi olduğu proje, altıncı ayını geride bıraktı.

Elektrik üretiminin nasıl gerçekleştirildiği, KIB-TEK faaliyet alanlarının neler olduğu, enerjinin insan hayatındaki önemi, enerji kaynakları ve enerji tasarrufu konularında bilgilerin verildiği proje çalışmalarında toplam 35 ilkokulda yaklaşık 3 bin çocuğa ulaşıldı.

“El ele veriyoruz, enerjimizi daha verimli kullanıyoruz” sloganı ile sürdürülen Enerjik Çocuk Sosyal Sorumluluk Projesi çalışmalarında çocuklar, “Ada” isimli maskot sayesinde enerji tasarrufu hakkında bilinçleniyorlar.