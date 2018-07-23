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34. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koşusu’nu “My Bıllıonaıre” kazandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koşusu  bu yıl 34. kez koşuldu. 3 yaşlı safkan İngiliz taylarına mahsus mücadeleyi  “My Billionaire” kazandı. 

34. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koşusu’nu “My Bıllıonaıre” kazandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koşusu  bu yıl 34. kez koşuldu. 3 yaşlı safkan İngiliz taylarına mahsus mücadeleyi  “My Billionaire” kazandı. 

23 Temmuz 2018 Pazartesi 06:32
34. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koşusu’nu “My Bıllıonaıre” kazandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koşusu  bu yıl 34. kez koşuldu. 3 yaşlı safkan İngiliz taylarına mahsus mücadeleyi  “My Billionaire” kazandı. 
Turizm ve Çevre Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda önemli yarışların yapıldığı programın son kupalı müsabakası dün 17.30’da yapıldı. 
Koşuyu kazanan atın sahibi adına Sadettin Mutlu’ya kupasını Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler birlikte verdi.
Yarışı, Tuğrul Mutlu’nun Tevfik Çelikoğlu tarafından yetiştirilen MY BILLIONAIRE (Victory Gallop - Vaselina / Giant’s Causeway) isimli atı kazandı. Gökhan Kocakaya ile start alan, Sadettin Mutlu antrenesindeki 5 yaşlı safkan, son galibiyetini 7 Nisan’daki Türk Kalp Vakfı Koşusu’nda (KV-22) elde etmişti. 
Sentetik pistte 1200 metre mesafede düzenlenen koşuya tamamı erkek 8 safkan katıldı. Mehmet Akyavuz idaresindeki, Ankara Kalesi Koşusu (G1)galibi AYRTON (Victory Gallop - Fiyo / Native Procida) mücadeleyi içten yaptığı ataklarla ikinci tamamlarken, Ertuğrul Gazi Koşusu (G3) birincisi BAVİ REŞ (Yonaguska - White Diamond / Dilum) jokeyi Özcan Yıldırım ile üçüncülükte kaldı. Burhan Karamehmet Koşusu (G3) galibi DOWN TOWN (Rip Van Winkle - Denices Desert / Green Desert) ise jokeyi Müslüm Çelik’le tabelanın son basamağına yerleşti.
2018 yılı KKTC Koşusu’nda kazanan MY BILLIONAIRE için bitiriş derecesi 1.12.25 olurken, farklar 1/2 Boy - Baş - Baş olarak belirlendi.
 

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Son Güncelleme: 23.07.2018 09:51
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