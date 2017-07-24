33’üncü KKTC Koşusu’nu “Bıg Brown” Kazandı

Türkiye Jokey Kulübü tarafından İstanbul’da düzenlenen “33’üncü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koşusu”nu, Mert Bayır’ın “Big Brown” adlı atı kazandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı basın bürosundan yapılan açıklamaya ve Türkiye Jokey Kulübü sitesinden derlenen bilgilere göre, dün İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen yarışta koşuyu kazanan atın sahibi adına Cengizhan Bayır’a kupasını, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu birlikte takdim etti.

Koşuyu, Bakan Çavuşoğlu, Bakan Ataoğlu, Müsteşar Hüdaoğlu yanında KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer ile Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Yasin Kadri Ekinci de izledi.

Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koşusu öncesi TJK TV’ye konuştu.

Ataoğlu ile Çavuşoğlu, TJK TV’ye KKTC’nin stratejik konumu ve Türkiye ile ikili ilişkiler çerçevesinde sürdürülen çalışmaların önemine işaret etti.