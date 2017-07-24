FLAŞ HABER

Soyguna 2 Tutuklama

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:34

33’üncü KKTC Koşusu’nu “Bıg Brown” Kazandı

Türkiye Jokey Kulübü tarafından İstanbul’da düzenlenen “33’üncü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koşusu”nu, Mert Bayır’ın “Big Brown” adlı atı kazandı.

33'üncü KKTC Koşusu'nu 'Bıg Brown” Kazandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

Türkiye Jokey Kulübü tarafından İstanbul’da düzenlenen “33’üncü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koşusu”nu, Mert Bayır’ın “Big Brown” adlı atı kazandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı basın bürosundan yapılan açıklamaya ve Türkiye Jokey Kulübü sitesinden derlenen bilgilere göre, dün İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen yarışta koşuyu kazanan atın sahibi adına Cengizhan Bayır’a kupasını, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu birlikte takdim etti.

Koşuyu, Bakan Çavuşoğlu, Bakan Ataoğlu, Müsteşar Hüdaoğlu yanında KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer ile Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Yasin Kadri Ekinci de izledi.

Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koşusu öncesi TJK TV’ye konuştu.

Ataoğlu ile Çavuşoğlu, TJK TV’ye KKTC’nin stratejik konumu ve Türkiye ile ikili ilişkiler çerçevesinde sürdürülen çalışmaların önemine işaret etti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazimağusa Sahilinden Başlayan Mavi Yolculuk Gazimağusa Sahilinden Başlayan Mavi Yolculuk
Livana Otel de Kaldırıldı Livana Otel de Kaldırıldı
TKP Yeni Güçler, Emekçileri Aktif Mücadeleye Çağırdı TKP Yeni Güçler, Emekçileri Aktif Mücadeleye Çağırdı
Bakanlar Kurulu Toplantısı Tamamlandı Bakanlar Kurulu Toplantısı Tamamlandı
TKP Yeni Güçler Esnaf Ziyaretlerini Sürdürüyor TKP Yeni Güçler Esnaf Ziyaretlerini Sürdürüyor
Burası aile plajı diyerek darp ettiler! Burası aile plajı diyerek darp ettiler!
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Gazimağusa Sahilinden Başlayan Mavi Yolculuk

Haberi Oku