Evinin balkonundan atlayarak ağır yaralanan 33 yaşındaki Emine Binici, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Polis, Binici’nin dün akşamüzeri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybettiğini açıkladı.
Emine Binici, 29 Eylül Cumartesi saat 02.30 sıralarında Yenikent’teki evinin balkonundan atlatarak intihara teşebbüs etmişti. Yaklaşık 7 buçuk metre yükseklikten düşen 33 yaşındaki Birinci ağır yaralanmış, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altında alınmıştı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.