31 Temmuz 2018 Salı Gündemi



Asgari Ücret Saptama Komisyonu üçüncü kez toplanacak (10.00)



Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin, Ekonomi Bakanlığı’na bağlı KOBİGEM tarafından yürütülen, TC Lefkoşa Büyükelçiliği finansmanı ve TC Çukurova Kalkınma Ajansı teknik desteği ile oluşturulan hibe programı kapsamında sağlanan mali destekle üyelerine yönelik düzenlediği eğitim programıyla ilgili basın toplantısı yapılacak. Projenin kapanış kokteyli ve eğitimlerini tamamlayan gruplara sertifikalarının dağıtımı töreni düzenlenecek. Yer: Kıbrıs Türk Barolar Birliği Merkez Binası, Bolu Sokak, No 11, Küçük Kaymaklı (10.00)



Başbakan Tufan Erhürman, GKK Tuğgeneral Tevfik Algan, GKK Yrd. Tuğgeneral Cemal Volkan ve beraberindeki heyeti kabul edecek. Başbakanlık Şeref Salonu (11.00)



Bakanlar Kurulu toplanacak. Başbakanlık (14.00)





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