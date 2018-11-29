30 Kasım 2018 Cuma Gündemi

II. Uluslararası Fikret Demirağ Şiiri Festivali bugün başlıyor. Şairin doğduğu Lefke’de yapılacak festival için Lefkoşa’da otobüs terminalinden “Şiir Otobüsü” hareket edecek. (09.00)

Çevre Koruma Dairesi, Lefkoşa’da bazı marketlerin önünde bez çanta dağıtacak. (09.30’da Reis Market - 10.30’da Lemar Küçükkaymaklı)

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre’yi ziyaret edecek. (10.00)

"Kalp Nakli" konusunda Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde basını bilgilendirme toplantısı yapılacak. (10.00)

Kadından Yaşama Destek Derneği’nde kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetle ilgili “Bitmedi” başlıklı basın toplantısı düzenleyecek. (10.30)

Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nde “Yaşam Stresi ve Psikosomatik Hastalıklar” konulu seminer düzenleyecek. (11.00)

Mağusa Kültür Derneği, Avrupa Birliği’nin Eğitimde İnovasyon ve Değişim 7 başlığı altında yaptığı hibe programından yararlanmaya hak kazandığı LEAD Projesi’ni, Buğday Camii’de düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak. Etkinliğe Başbakan Tufan Erhürman da katılacak. (17.00)

Europe Direct Bilgi Merkezi (EDIC), Dayanışma Evi’nde “Mülakat Becerilerini Geliştirme Atölyesi” düzenleyecek. (18.00)

Mağusa’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı Sergi Salonu’nda “Kağıttan Esintiler” isimli uluslararası gezici sergi açılacak. (18.00)

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