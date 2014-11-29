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30 Kasım 2014 Pazar Gündemi

Cumhurbaşkanı&nbsp;Eroğlu, 5. Mercedes Kombos Klasik Otomobil Rallisi’ne katılacak... KKTC Karadeniz Kültür Derneği 7. Geleneksel Hamsi Festivali yapılacak. Etkinliğe Cumhurbaşkanı&nbsp;Eroğlu ve Başbakan&nbsp;Yorgancıoğlu da katılacak...&nbsp;“Zeytin ve Sonbahar Meyveleri Festivali” ara bölgede Ledra Palace Otel’in bulunduğu güzergahta düzenlenecek... Şair-Yazar Fikret Demirağ’ın 4. ölüm yıldönümünde anma etkinlikleri çerçevesinde “Şiir Otobüsü” Lefke’yi ziyaret edecek...

30 Kasım 2014 Pazar Gündemi

Cumhurbaşkanı&nbsp;Eroğlu, 5. Mercedes Kombos Klasik Otomobil Rallisi’ne katılacak... KKTC Karadeniz Kültür Derneği 7. Geleneksel Hamsi Festivali yapılacak. Etkinliğe Cumhurbaşkanı&nbsp;Eroğlu ve Başbakan&nbsp;Yorgancıoğlu da katılacak...&nbsp;“Zeytin ve Sonbahar Meyveleri Festivali” ara bölgede Ledra Palace Otel’in bulunduğu güzergahta düzenlenecek... Şair-Yazar Fikret Demirağ’ın 4. ölüm yıldönümünde anma etkinlikleri çerçevesinde “Şiir Otobüsü” Lefke’yi ziyaret edecek...

29 Kasım 2014 Cumartesi 20:49
30 Kasım 2014 Pazar Gündemi
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Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, 5. Mercedes Kombos Klasik Otomobil Rallisi’ne katılacak. (09.30 - Yer: Kombos Otomotiv - Dr. Fazıl Küçük Bulvarı, Lefkoşa)

Şair-Yazar Fikret Demirağ’ın 4. ölüm yıldönümünde anma etkinlikleri çerçevesinde “Şiir Otobüsü” Lefke’yi ziyaret edecek. Otobüs saat 10.00’da Lefkoşa Otobüs Terminali’nden hareket edecek. Lefke Ağaçlı Kahve’de saat 11.00’de buluşulacak ve etkinlikler yapılacak.

“Zeytin ve Sonbahar Meyveleri Festivali” 10.00-18.00 saatleri arasında ara bölgede Ledra Palace Otel’in bulunduğu güzergahta düzenlenecek.

KKTC Karadeniz Kültür Derneği 7. Geleneksel Hamsi Festivali yapılacak. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Başbakan Özkan Yorgancıoğlu da katılacak (11.00 - Yer: KKTC Karadeniz Kültür Derneği İskele Şubesi Binası)


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