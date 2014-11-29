30 Kasım 2014 Pazar Gündemi

Cumhurbaşkanı Eroğlu, 5. Mercedes Kombos Klasik Otomobil Rallisi’ne katılacak... KKTC Karadeniz Kültür Derneği 7. Geleneksel Hamsi Festivali yapılacak. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Eroğlu ve Başbakan Yorgancıoğlu da katılacak... “Zeytin ve Sonbahar Meyveleri Festivali” ara bölgede Ledra Palace Otel’in bulunduğu güzergahta düzenlenecek... Şair-Yazar Fikret Demirağ’ın 4. ölüm yıldönümünde anma etkinlikleri çerçevesinde “Şiir Otobüsü” Lefke’yi ziyaret edecek...