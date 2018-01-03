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304 promil alkollü çıktı!

304 promil alkollü çıktı!

03 Ocak 2018 Çarşamba 13:34
304 promil alkollü çıktı!
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304 promil alkolle yola çıkan Mehmet Güvensoylu üstüne bir de sürat yapınca önünde seyreden arabaya çarptı

Onur ULAĞ

Haspolat-Hamitköy arasındaki anayolda dün sabah aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. 

Elde edilen bilgilere göre kaza dün saat 01.20 sıralarında Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda meydana geldi. Haspolat’a doğru JK 887 plakalı aracıyla seyreden Mehmet Güvensoylu (E-21), aynı yöne doğru GM 887 plakalı aracıyla seyreden Diaeddin Saleh A. Ali (E-23) yönetimindeki araca çarptı. 

Bariyerlere vurdu durdu

Çarpmanın etkisiyle, her iki araçta savrularak yol kenarındaki demir bariyerlere vurdu. Kazadan sonucu JK 887 plakalı araç sürücüsü ve her iki araçta da yolcu olarak bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı. Lefkoşa Trafik Tahkikat ekipleri, Mehmet Güvensoylu isimli sürücünün 304 promil alkollü olduğunu tespit etti. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Diyalog

Anahtar Kelimeler:
Mehmet GüvensoyluDiaeddin Saleh
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