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24 Eylül 2017 Pazar 09:50

30 Kişilik KTSO Heyeti 2 Ekim’de Ankara’ya Gidecek

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan (KTSO) 30 kişilik bir heyet ticari temaslarda bulunmak üzere 2 Ekim’de Ankara’ya gidecek.

30 Kişilik KTSO Heyeti 2 Ekim'de Ankara'ya Gidecek
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Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan  (KTSO)  30 kişilik bir heyet  ticari temaslarda bulunmak üzere 2 Ekim’de Ankara’ya gidecek.

KTSO’dan yapılan açıklamaya göre Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) davetlisi olarak 4 Ekim’e kadar temaslarda bulunacak Mustafa Kaymak başkanlığındaki KTSO  heyeti, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile de  görüşecek.

Temaslar çerçevesinde  KTSO ve ATO’nun ortak organizasyonuyla ikili iş görüşmeleri yapılacak.

KKTC’nin ihraç ürünleri ATO üyelerine tanıtılacak.

KTSO Başkanı Mustafa Kaymak, ülkenin  ambargolar ve izolasyonlar nedeniyle  küçük ölçekli bir ekonomik gerçekliğin içinde bulunduğuna işaret ederek, Türkiye gibi aynı ve yakın coğrafyada bulunmanın ve büyük bir pazara ulaşabilmenin sağlanması adına  ziyaretin önemli olduğunu vurguladı.

Kaymak, Türkiye yöneticilerinin  iş insanlarıyla birlikte yurt dışına yapacakları ziyaretlere KKTC’li iş insanlarının da dahil edilmesi için çalışmalar yapılacağını da kaydetti.

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