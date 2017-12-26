3 YILDIR KOMADA!

Lefkoşa’da Göksel Barkut’un ağır yaralanarak bitkisel hayata girmesi ile sonuçlanan kazada motosiklet sürücüsü Cemal Resan aleyhindeki dava karara bağlandı

Lefkoşa’da 2015 yılında ‘Cross’ marka motosikleti ile dikkatsiz ve tehlikeli kullanarak motosiklette yolcu olarak bulunan Göksel Barkut’un ağır yaralanarak bitkisel hayata girmesine sebebiyet veren Cemal Resan aleyhindeki dava karara bağlandı.

Lefkoşa Ceza Mahkemesi’nde görüşülen davanın kararını Kıdemli Yargıç Tacan Reynar açıkladı.

Aleyhine getirilen 10 davadan yargılanan Resan, “Yolun durumunu gözetmeksizin acele ve dikkatsiz” sürüşten 18 ay hapse mahkûm edildi. Cemal Resan ayrıca, karar tarihinden itibaren 5 yıl trafikten men edilerek sürüş ehliyetine el kondu.

Barkut 3 yıldır komada

Lefkoşa Ceza Mahkemesi Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, olayın olgularını özetledi.

Reynar, dava konusu kazanın 2015 yılı 17 Ocak tarihinde Lefkoşa’da meydana geldiğini anımsattı.

Cemal Resan’ın kullandığı ve plakası henüz tespit edilemeyen “Cross” marka motosiklette yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki Göksel Barkut’un motosikletten düşerek başına aldığı darbe sonucu ağır yaralandığını ifade eden Reynar, Barkut’un komaya girdiğini ve üç yıldır bilincinin kapalı olduğuna vurgu yaptı.

Ailenin şikâyeti devam ediyor

Kararı okuyan Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, 2015 yılında meydana gelen kazanın ardından Barkut’un özel bakıma muhtaç hale geldiğini ve ailesinin Cemal Resan aleyhindeki şikâyetinin devam ettiğine dikkati çekti.

Trafik dosyası oldukça kabarık

Cemal Resan’ın 10 davadan itham edildiğini kaydeden Reynar, sanığın ıslahından önce verilecek cezanın kamu menfaatine değindi.

Ülkede artış gösteren kazaların ağır yaralanma ve ölümlü kazalar olduğuna vurgu yapan Tacan Reynar, kazaya sebebiyet verenlere ağır cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Resan’ın 2013 ve 2014 yılında benzer bir çpk trafik suçu işlediğine de dikkati çeken Reynar, sanığın ehliyetsiz araç kullanmak, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan trafik kurallarını ihlal ederek toplam 13 trafik dosyası olduğuna vurgu yaptı.

Kazanın ardından Resan’ın olay yerinden kaçtığını da hatırlatan Tacan Reynar, olayın polis araştırması sonucu ortaya çıktığını anımsatarak, sanığın polise yardımcı olmadığının da altını çizdi.

Reynar: Cezalar tadil edilmeli

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, Cemal Resan’ın yargılandığı birinci dava ‘gereken dikkat ve ihtimamı göstermeksizin araç sürüp kazaya sebebiyet verme’ suçunun 1 yıl , “yolun durumunu gözetmeksizin acele ile araç kullanma” suçunun yasada 2 yıl hapis cezası öngördüğünü ifade etti.

Reynar, dava konusu kazada ağır yaralanan bir şahsın üç yıla yakın bir zamandır şuuru kapalı bir şekilde bitkisel hayatta olduğunu söyleyerek, yasada öngörülen cezaların gözden geçirilmesi gerektiğini ve yasanın tadil edilmesi gerektiğine değindi.

5 yıl trafikten men edildi

Göksel Barkut’un bitkisel hayata girmesi ile sonuçlanan kazada motosiklet sürücüsü Cemal Resan’ın 18 ay hapse mahkûm edildiğini açıklayan Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, ayrıca Resan’ın karar tarihinden itibaren trafikten 5 yıl men edilmesine ve sürüş ehliyetine el konulmasına emir verdi.

Havadis - Devrim DEMİR