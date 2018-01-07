3 Yılda 223 Çocuk Suçlu

3 YILDA 223 ÇOCUK SUÇLU

KKTC’de son üç yılda mahkeme huzuruna çıkarılan çocuk suçlu sayısı 223. Çocuklar hep birilerinin baskıları sonucu suç işlemeye itiliyor ya da yönlendiriliyor.



KKTC Mahkeme raporlarına göre son üç yılda şahsa ve mala karşı işlediği suçlar gerekçesiyle mahkeme huzuruna çıkarılan çocuk suçlu sayısı 223. Adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs, vahim yaralama, darp, tecavüz gibi ciddi suçların da içinde bulunduğu diğer suçlardan dolayı yargılanan çocuk sayısı ise 165.



KKTC’de ne bir çocuk mahkemesi ne de ıslah evi mevcut. Yetişkinlerin yargılandığı mahkemede yargılanıp, yetişkinlerin yattığı cezaevlerine ömür tüketen birçok çocuk suçlu, işlediği suçun cezasını çekmek için gönderildiği cezaevinde ıslah olmak yerine, cezaevinde görüp yaşadıklarından dolayı suç makinesi haline gelme tehlikesiyle de karşı karşıya kalıyor.



Kuzey Kıbrıs’ta giderek artan suçlara 16 yaşından küçük çocukların da karışması “endişe verici ve ürkütücü” bir gelişme olarak yanı başımızda dururken, son 4 yılda ciddi suçların yanında şahsa ve mala karşı suç işleyen çocuk suçlu sayısı ise oldukça yüksek olarak görülüyor.



Yüksek Mahkeme Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan rapora göre son dört yılda şahsa ve mala karşı işlediği suçlar gerekçesiyle mahkeme huzuruna çıkarılan çocuk suçlu sayısı 223. Adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs, vahim yaralama, darp, tecavüz gibi ciddi suçların da içinde bulunduğu diğer suçlardan dolayı yargılanan çocuk sayısı ise 165.

Star Kıbrıs