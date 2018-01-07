banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
116638
ALTIN
158.478
DOLAR
3.7341
STERLİN
5.0682
EURO
4.4957
“İş Verin Çalışayım”
“İş Verin Çalışayım”
3 Yılda 223 Çocuk Suçlu
3 Yılda 223 Çocuk Suçlu
Ani Ölüm
Ani Ölüm
Uyuşturucuya Liz’den Vize Yok
Uyuşturucuya Liz’den Vize Yok
banner256
Flaş Haber
“İş Verin Çalışayım”
Kapat

3 Yılda 223 Çocuk Suçlu

3 Yılda 223 Çocuk Suçlu

07 Ocak 2018 Pazar 09:53
3 Yılda 223 Çocuk Suçlu
banner238

3 YILDA 223 ÇOCUK SUÇLU

KKTC’de son üç yılda mahkeme huzuruna çıkarılan çocuk suçlu sayısı 223. Çocuklar hep birilerinin baskıları sonucu suç işlemeye itiliyor ya da yönlendiriliyor.


KKTC Mahkeme raporlarına göre son üç yılda şahsa ve mala karşı işlediği suçlar gerekçesiyle mahkeme huzuruna çıkarılan çocuk suçlu sayısı 223. Adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs, vahim yaralama, darp, tecavüz gibi ciddi suçların da içinde bulunduğu diğer suçlardan dolayı yargılanan çocuk sayısı ise 165. 

KKTC’de ne bir çocuk mahkemesi ne de ıslah evi mevcut. Yetişkinlerin yargılandığı mahkemede yargılanıp, yetişkinlerin yattığı cezaevlerine ömür tüketen birçok çocuk suçlu, işlediği suçun cezasını çekmek için gönderildiği cezaevinde ıslah olmak yerine, cezaevinde görüp yaşadıklarından dolayı suç makinesi haline gelme tehlikesiyle de karşı karşıya kalıyor. 

Kuzey Kıbrıs’ta giderek artan suçlara 16 yaşından küçük çocukların da karışması “endişe verici ve ürkütücü” bir gelişme olarak yanı başımızda dururken, son 4 yılda ciddi suçların yanında şahsa ve mala karşı suç işleyen çocuk suçlu sayısı ise oldukça yüksek olarak görülüyor. 

Yüksek Mahkeme Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan rapora göre son dört yılda şahsa ve mala karşı işlediği suçlar gerekçesiyle mahkeme huzuruna çıkarılan çocuk suçlu sayısı 223. Adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs, vahim yaralama, darp, tecavüz gibi ciddi suçların da içinde bulunduğu diğer suçlardan dolayı yargılanan çocuk sayısı ise 165. 

Star Kıbrıs

Son Güncelleme: 07.01.2018 11:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“İş Verin Çalışayım”
“İş Verin Çalışayım”
Gaziveren'de UFO Heyecanı
Gaziveren'de UFO Heyecanı
KOOPBANK’IN IPHONE X TALİHLİLERİ TELEFONLARINI ALDI
KOOPBANK’IN IPHONE X TALİHLİLERİ TELEFONLARINI ALDI

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim