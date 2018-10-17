3 yıl hapis cezasına mahkum edildi…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Serdarlı – Gönendere Anayolunda 2018 yılı Nisan ayında meydana gelen trafik kazasında Hasan Maraşlı’nın ölümüne neden olan sanık Atıf Sunar hakkındaki karar bugün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı…

Serdarlı – Gönendere Anayolunda 26 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen trafik kazasında Hasan Maraşlı’nın ölümüne neden olan sanık Atıf Sunar hakkındaki karar bugün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı. “Tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesinde ölüme sebep olma”, “Gerekli dikkat ve ihtimamı göstermeden araç sürerek trafik kazası yapmak”, “Aceleyle halka tehlike teşkil edecek şekilde motorlu araç kullanıp kaza yapmak” davalarından yargılanarak suçlu bulunan sanık Sunar, 3 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

