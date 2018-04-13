3 üründe limit üstü kalıntı çıktı

Tarım Dairesi 6-12 Nisan 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğine kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden Çeri Domates, Armut(Deveci), Elma Çeşitleri, Karpuz, Şeftali, Arpa, Çilek, Havuç, Biber Çeşitleri, Ayçiçek Küsbesi ve Buğday unu olmak üzere 25 numunede 22’si temiz olup sadece 3 numunede limit üstü kalıntıya rastlanmıştır.
Yerli ürünlerden Enginar, Domates, Kavun, Sarma, Çiçek Lahanası, Kabak, Maydanoz, Golyandro ve Valencia Portakal olmak üzere 36 numunede 36’sı temiz olmak üzere hiçbir numunede limit üstü kalıntıya rastlanmamıştır.
Yerli ürünlerde Geçen Hafta yapılan analizde limit üstü çıkan Taşpınar da Kemal Günsel’e ait Domates ve Yeniboğaziçinden Kemal Zurnacılara ait Enginar bu hafta yapılan analizde limit altına indiği için ürünlerin hasadına izin verilmiştir.
İthal Ürünlerde limit üstü çıkan Nuri Ersoy’a ait Havuç ve SVS Ltd ait Havuç imha edilmiştir.
SVS Ltd ait Karpuz limit üstü çıkmasından dolayı menşeine iade edilecektir.
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu:
1 Babür Ticaret İthal Buğday Unu Temiz
2 Deftera Gıda İthal Karpuz Temiz
3 Onbaşı İşl Ltd İthal Şeftali Temiz
4 Onbaşı İşl Ltd İthal Kırmızı Şili Biber Temiz
5 Onbaşı İşl Ltd İthal Havuç Temiz
6 Halil Kasap Paz İthal Havuç Temiz
7 Halil Kasap Paz İthal Elma(Stk) Temiz
8 Halil Kasap Paz İthal Şeftali Temiz
9 SVS Tic Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
10 SVS Tic Ltd. İthal Kırmızı Acı Biber Temiz
11 SVS Tic Ltd. İthal Havuç Temiz
12 SVS Tic Ltd. İthal Çilek Temiz
13 SVS Tic Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
14 TÜK İthal Arpa Temiz
15 Nej Grain Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz
16 Kemal Palamut İthal Havuç Temiz
17 Kemal Palamut İthal Armut(Deveci) Temiz
18 Nuri Ersoy İthal Elma(Golden) Temiz
19 Nuri Ersoy İthal Acı Cin Biber Temiz
20 Nuri Ersoy İthal Havuç Limit Üstü
21 SVS Tic Ltd. İthal Havuç Limit Üstü
22 SVS Tic Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz
23 SVS Tic Ltd. İthal Çeri Dom. Temiz
24 SVS Tic Ltd. İthal Karpuz Limit Üstü
25 M.Hacı Ali Ltd. İthal Buğday Temiz
26 Mehmet Ekenleroğlu İskele Enginar(ih) Temiz
27 Fatma Sesigüzel İskele Enginar(ih) Temiz
28 Cuma Özişleyen Yeniboğaziçi Enginar(ih) Temiz
29 Mehmet Çetiner Yeniboğaziçi Enginar(ih) Temiz
30 Mustafa Zurnacılar Yeniboğaziçi Enginar(ih) Temiz
31 Remzi Rıylı Yeniboğaziçi Enginar(ih) Temiz
32 Muharrem İyican Mağusa Enginar(ih) Temiz
33 Mehmet Gazi Mağusa Enginar(ih) Temiz
34 Kemal Zurnacılar Yeniboğaziçi Enginar(ih) Temiz
35 Osman Cantaş Yıldırım Domates Temiz
36 Hüseyin Özbeyli Yıldırım Kavun Temiz
37 Kemal Subaşı Yıldırım Kavun Temiz
38 Mehmetemin Kızılyürek Akçay Valencia Portakal(İh) Temiz
39 Mahmut Kemal Güzelyurt Valencia Portakal(İh) Temiz
40 Mehmetemin Kızılyürek Akçay Valencia Portakal(İh) Temiz
41 Erkut Atalar Güzelyurt Valencia Portakal(İh) Temiz
42 Aynur Baş Yeşilırmak Sarma Temiz
43 Aynur Baş Yeşilırmak Çiçek Lahanası Temiz
44 Kemal Günsel Taşpınar Domates Temiz
45 Tayfun Nizam Türkmenköy Enginar(ih) Temiz
46 Esat Nizam Türkmenköy Enginar(ih) Temiz
47 Hasan Nizam Türkmenköy Enginar(ih) Temiz
48 Filiz nizam Türkmenköy Enginar(ih) Temiz
49 Yeşim Nizam Türkmenköy Enginar(ih) Temiz
50 Halil Nizam Türkmenköy Enginar(ih) Temiz
51 Ahmet Özağaoğlu Haspolat Enginar(ih) Temiz
52 Sadiye Özağaoğlu Haspolat Enginar(ih) Temiz
53 Rıfat Güleç Çamlıbel Kabak Temiz
54 İlias Bedri Koruçam Golyandro Temiz
55 İlias Bedri Koruçam Maydanoz Temiz
56 İlias Bedri Koruçam Enginar Temiz
57 Özkan Günsoya Akçay Enginar(ih) Temiz
58 Şerife G. Civisilli İskele Enginar(ih) Temiz
59 Behiç Direkçi Güzelyurt Valencia Portakal(İh) Temiz
60 Oytun Meşeli Güzelyurt Valencia Portakal(İh) Temiz
61 Cennet Pazar Mağusa Salatalık Temiz