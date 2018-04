3 üründe limit üstü kalıntı çıktı

Tarım Dairesi 6-12 Nisan 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğine kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden Çeri Domates, Armut(Deveci), Elma Çeşitleri, Karpuz, Şeftali, Arpa, Çilek, Havuç, Biber Çeşitleri, Ayçiçek Küsbesi ve Buğday unu olmak üzere 25 numunede 22’si temiz olup sadece 3 numunede limit üstü kalıntıya rastlanmıştır.

Yerli ürünlerden Enginar, Domates, Kavun, Sarma, Çiçek Lahanası, Kabak, Maydanoz, Golyandro ve Valencia Portakal olmak üzere 36 numunede 36’sı temiz olmak üzere hiçbir numunede limit üstü kalıntıya rastlanmamıştır.

Yerli ürünlerde Geçen Hafta yapılan analizde limit üstü çıkan Taşpınar da Kemal Günsel’e ait Domates ve Yeniboğaziçinden Kemal Zurnacılara ait Enginar bu hafta yapılan analizde limit altına indiği için ürünlerin hasadına izin verilmiştir.

İthal Ürünlerde limit üstü çıkan Nuri Ersoy’a ait Havuç ve SVS Ltd ait Havuç imha edilmiştir.

SVS Ltd ait Karpuz limit üstü çıkmasından dolayı menşeine iade edilecektir.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu:

1 Babür Ticaret İthal Buğday Unu Temiz

2 Deftera Gıda İthal Karpuz Temiz

3 Onbaşı İşl Ltd İthal Şeftali Temiz

4 Onbaşı İşl Ltd İthal Kırmızı Şili Biber Temiz

5 Onbaşı İşl Ltd İthal Havuç Temiz

6 Halil Kasap Paz İthal Havuç Temiz

7 Halil Kasap Paz İthal Elma(Stk) Temiz

8 Halil Kasap Paz İthal Şeftali Temiz

9 SVS Tic Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

10 SVS Tic Ltd. İthal Kırmızı Acı Biber Temiz

11 SVS Tic Ltd. İthal Havuç Temiz

12 SVS Tic Ltd. İthal Çilek Temiz

13 SVS Tic Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

14 TÜK İthal Arpa Temiz

15 Nej Grain Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz

16 Kemal Palamut İthal Havuç Temiz

17 Kemal Palamut İthal Armut(Deveci) Temiz

18 Nuri Ersoy İthal Elma(Golden) Temiz

19 Nuri Ersoy İthal Acı Cin Biber Temiz

20 Nuri Ersoy İthal Havuç Limit Üstü

21 SVS Tic Ltd. İthal Havuç Limit Üstü

22 SVS Tic Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz

23 SVS Tic Ltd. İthal Çeri Dom. Temiz

24 SVS Tic Ltd. İthal Karpuz Limit Üstü

25 M.Hacı Ali Ltd. İthal Buğday Temiz

26 Mehmet Ekenleroğlu İskele Enginar(ih) Temiz

27 Fatma Sesigüzel İskele Enginar(ih) Temiz

28 Cuma Özişleyen Yeniboğaziçi Enginar(ih) Temiz

29 Mehmet Çetiner Yeniboğaziçi Enginar(ih) Temiz

30 Mustafa Zurnacılar Yeniboğaziçi Enginar(ih) Temiz

31 Remzi Rıylı Yeniboğaziçi Enginar(ih) Temiz

32 Muharrem İyican Mağusa Enginar(ih) Temiz

33 Mehmet Gazi Mağusa Enginar(ih) Temiz

34 Kemal Zurnacılar Yeniboğaziçi Enginar(ih) Temiz

35 Osman Cantaş Yıldırım Domates Temiz

36 Hüseyin Özbeyli Yıldırım Kavun Temiz

37 Kemal Subaşı Yıldırım Kavun Temiz

38 Mehmetemin Kızılyürek Akçay Valencia Portakal(İh) Temiz

39 Mahmut Kemal Güzelyurt Valencia Portakal(İh) Temiz

40 Mehmetemin Kızılyürek Akçay Valencia Portakal(İh) Temiz

41 Erkut Atalar Güzelyurt Valencia Portakal(İh) Temiz

42 Aynur Baş Yeşilırmak Sarma Temiz

43 Aynur Baş Yeşilırmak Çiçek Lahanası Temiz

44 Kemal Günsel Taşpınar Domates Temiz

45 Tayfun Nizam Türkmenköy Enginar(ih) Temiz

46 Esat Nizam Türkmenköy Enginar(ih) Temiz

47 Hasan Nizam Türkmenköy Enginar(ih) Temiz

48 Filiz nizam Türkmenköy Enginar(ih) Temiz

49 Yeşim Nizam Türkmenköy Enginar(ih) Temiz

50 Halil Nizam Türkmenköy Enginar(ih) Temiz

51 Ahmet Özağaoğlu Haspolat Enginar(ih) Temiz

52 Sadiye Özağaoğlu Haspolat Enginar(ih) Temiz

53 Rıfat Güleç Çamlıbel Kabak Temiz

54 İlias Bedri Koruçam Golyandro Temiz

55 İlias Bedri Koruçam Maydanoz Temiz

56 İlias Bedri Koruçam Enginar Temiz

57 Özkan Günsoya Akçay Enginar(ih) Temiz

58 Şerife G. Civisilli İskele Enginar(ih) Temiz

59 Behiç Direkçi Güzelyurt Valencia Portakal(İh) Temiz

60 Oytun Meşeli Güzelyurt Valencia Portakal(İh) Temiz

61 Cennet Pazar Mağusa Salatalık Temiz