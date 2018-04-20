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3. Uluslararası Bankacılık Ve Finans Perspektifleri Konferansı Daü’de Gerçekleştirilecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü’nün düzenlediği  “III. Uluslararası Bankacılık ve Finans Perspektifleri” konferansı çarşamba gün başlayacak.

3. Uluslararası Bankacılık Ve Finans Perspektifleri Konferansı Daü’de Gerçekleştirilecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü’nün düzenlediği  “III. Uluslararası Bankacılık ve Finans Perspektifleri” konferansı çarşamba gün başlayacak.

20 Nisan 2018 Cuma 15:11
3. Uluslararası Bankacılık Ve Finans Perspektifleri Konferansı Daü’de Gerçekleştirilecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü’nün düzenlediği  “III. Uluslararası Bankacılık ve Finans Perspektifleri” konferansı çarşamba gün başlayacak.

 

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, KKTC Merkez Bankası’nın da destek verdiği konferans,  Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda saat 10.00’da başlayacak ve 3 gün sürecek.

 

Konferansa, 23 farklı ülkeden 150’ye yakın bankacılık ve finans konusunda uzman akademisyenin, katılım için başvurduğu belirtildi.

 

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’nin gerçekleştireceği belirtilen açılış konuşmasının ardından, dünyanın önde gelen akademisyenlerinden Prof. Dr. Philip Molyneux (University of Sharjah, UAE)  “Bankacılık Alanında Son Gelişmeler ve Gelecekteki Çalışma Fırsatları” başlıklı sunum yapacak.

 

Konferansın ikinci gününde, Prof. Dr. Colin C. Williams (University of Sheffield, England) “Kayıtdışı Ekonomi ve Alternatif Politikalar”, üçüncü gününde ise Prof. Dr. Muhammad Shahbaz (University of Monrtpellier, France) “Finansal Gelişimde Asimetrik Büyümenin Etkisi” konulu sunumlar gerçekleştirecek.

 

ÖZATAÇ

 

Konferans düzenleme kurulu ve DAÜ Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nesrin Özataç yaptığı açıklamada, uluslararası konferansın çok sayıda akademisyen ve bankacıyı KKTC’de bir araya getireceğini ifade ederek, gerçekleştirilecek bu etkinliğin ülkemizin akademik yaşamına katkısının yanında, ülke tanıtımı açısından da önemine dikkat çekti.

 

Doç. Dr. Özataç konferansta, küresel finans kriz sonrasında bankacılık ve finans konularındaki son araştırmaların paylaşılacağını, küresel finansal pazarlarda karşılaşılan fırsatlar ve risklerin tartışılacağını kaydetti.

 

Açıklamada 23 farklı ülkeden katılan akademisyenler tarafından gerçekleştirilecek 15 oturumda, genelde ekonomi özelde finans piyasalarının dalgalı olduğu dönemlerde merkez bankalarının uygulaması gereken etkin para politikaları yanında gözetim ve denetimin önemi, İslam bankacılığı, mikro finans ve sermaye piyasasıyla ilgili konular, ekonomik kalkınma ve enerji ekonomisinin ele alınacağı çalışmaların, uluslararası akademisyenler tarafından tartışılacağı bildirildi.

 

(HUR/ÖK)

Son Güncelleme: 20.04.2018 20:56
Anahtar Kelimeler:
BankacılıkFinans3Uluslararası
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