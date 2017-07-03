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14 Temmuz 2017 Cuma 14:03

3 Sendika Maliye Bakanı Denktaş’la Görüştü

3 Sendika Maliye Bakanı Denktaş'la Görüştü
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HEMŞİRE VE EBELİK HİZMETLERİ MÜNHALİ İÇİN YETKİ TALEBİNE ONAY VERİLMESİ İLE LABORATUVAR İÇİN 6 MÜNHAL KONUSUNDA MUTABAKATA VARILDIĞI BİLDİRİLDİ

 Sağlıkta örgütlü, Kamu-Sen, KTAMS ve Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı ile 1V. Derece Hemşirelik ve Ebelik Hizmetleri Sınıfından  münhal  için yetki talebine  onay verilmesi ile Laboratuar için  6 münhal açılması konusunda mutabakata  varıldığını bildirdi.

3 sendika, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ı ziyaretleri ile ilgili yazılı ortak açıklama yaptı.

Ortak açıklamada, toplantıda, sağlıkta yaşanan sorunların ele alındığı, istihdamlarda gerçekten ihtiyaç olan yerlere önceliğin verilmesi gerektiğinin vurgulandığı belirtildi.

Açıklamada, 12 yıldır laboratuara kadrolu istihdam yapılmadığı, özellikle Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde personel yetersizliğiyle ilgili sorunların yaşandığı vurgulanarak, toplantıda, bu yönde 3 ay önce yapılan yetki talebinin gündeme alındığı kaydedildi.

Emekli ve istifa nedeniyle boşalan hekim kadrolarının doldurulması yönünde istişarelerde bulunulduğu da bildirilen açıklamada, son yapılan hemşirelik sınavında istenilen sayıda hemşirenin  sınavda başarılı olamadığı, hemşirelerin  nöbetlerin dönebilmesi için ek mesaiye kalmak zorunda bırakılmadığı, ek mesailere ödenen para ile yeni bir çok istihdamın yapılabileceği ifade edildi.

Görüşmenin neticesinde; boş yüksek hemşire kadrolarının doldurulması, hastanelere dışarıdan hemşirelerin alınabilmesi için "IV.Derece Hemşirelik ve Ebelik Hizmetleri Sınıfından" münhal için yetki talebine onay verilmesi, laboratuarda yaşanan personel yetersizliği nedeniyle "Tıbbi Kimyager - Biyolog - Biyokimyager - Mikrobiyolog " kadrosuna 6 yeni münhal konusunda mutabakata varıldığı ifade edildi.

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