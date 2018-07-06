3 Örgüt Gece Kulüpleri Çalıştayı Sonuç Raporunu Değerlendirdi!



“KÖLELİK KOŞULLARINDA ÇALIŞTIRILAN KADINLARIN ÖZGÜRLEŞMESİNİN TEK YOLU GECE KULÜPLERİNİN KAPATILMASI”

Kadın Eğitimi Kolektifi, Baraka Kültür Merkezi ve Bağımsızlık Yolu , gece kulüplerinde kölelik koşullarında çalıştırılan kadınlarıon özgürleşmesinin tek yolunun gece kulüplerinin kapatılması olduğunu açıkladı.

3 örgüt yazılı ortak açıklama ile İçişleri Bakanlığı’nın nisan ayında düzenlediği gece kulüpleriyle ilgili çalıştayın sonuç raporunu değerlendirerek, rapordan umutsuzluğunu dile getirdi.

Değerlendirmede, çalıştaydan şaşırtıcı olmayan bir hedefsizlik ve bazı utanç noktalarının ortaya çıktığı iddia edildi.

Ortak değerlendiremde, ülkede hep hasır altı edilmiş, şehir dışlarına itilmiş bir konunun ilk kez bu kadar kamusal olarak konuşulduğu bir platformdan yana ümitsizlik belirtmenin üzücü olduğu, çalıştayda gece kulübü işletmecilerinin paydaş kabul edilerek davet edilmesinin kabul edilemez olduğu kaydedildi.



Çalıştayın Bakanlık tarafından hazırlanan “Sonuç ve Hedefler” kısmında gece kulüplerinde seks işçiliği yapıldığının ortaya konulduğunun kabul edildiği belirtilen değerlendirmede, buna karşın çalıştayda oluşturulan masalardan birkaçında dile getirilmiş olsa da çalıştayın sonuç raporunda “seks köleliğinden” bahsedilmediği ifade edildi.





Raporda yabancı öğrencilerden de bahsedilerek gece kulübü dışında “kayıtsız fuhuş”, “yeraltında olan fuhuş”, “merdiven altı” olarak nitelendirilen “kayıt dışı seks işçiliği” gibi ifadeler kullanıldığına işaret edilerek, “Sanki gece kulüplerinde kayıtlı seks işçiliği var gibi bir alt metin oluşturularak, gece kulüpleri kapatılırsa kayıt dışı seks işçiliği artacak algısına yatırım yapılmış. Fakat devlet kendi yasalarını bize unutturmaya çalışsa da, biliyoruz ki kayıtlı seks işçiliği diye bir şey yok. Devlet her türlü seks işçiliği (seks köleliği) durumuna üç maymunu oynamaktadır ve tümü kayıt dışı olup aralarındaki tek fark birinden devletin kar elde ederken diğerini vergilendiremiyor oluşudur” denildi.



“ÖNERİLER SONUCA YANSIMADI”



Değerlendirmede, çalıştayda, gece kulüplerinin eğlence yeri olarak değil genelev olarak çalıştığı, gece kulüplerinin kapatılmasının düşünülmesi gerektiği, gerekli düzenleme yapılmadan yeni izinler verilmemesi, gece kulüplerinde çalışmaya gelen kadınların pasaportlarına el konulması uygulamasının durdurulması gibi önerilerin Bakanlığın sonuç ve hedeflerine yansıtılmadığı iddia edildi.



Gece kulüplerinde seks köleliğinin var olduğu belirtilerek, gece kulüplerindeki hak ihlallerinin bire bir sorumlusu olduğu iddia edilen gece kulüpleri işletmecilerinin paydaş olduğu bir çalıştaydan çözüm değil, ancak hak ihlallerini örtmeye yarayacak bir kılıf çıkabileceği ileri sürüldü.



Değerlendirmede, “ Judy, Volha ve aramızdan alınan diğer kız kardeşlerimizi anarken, gece kulüplerinde kölelik koşullarında çalıştırılan kadınların özgürleşmesinin tek yolunun gece kulüplerinin kapatılması olduğu sözünü yükseltiyoruz. Biz, bu çalıştayı saymadık, lütfen tekrar deneyiniz” denildi.



