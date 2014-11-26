3 Medya Kuruluşuna Ceza!

“İNTİHAR GÖRÜNTÜLERİ YAYIMLANMAMALI, MEDYA ÇOCUKLARA DAHA ÖZENLİ YAKLAŞMALI, OKUR MEKTUPLARI İHBAR KABUL EDİLMELİ, SAVUNMA HAKKINA SAYGI GÖSTERİLMELİ”

Medya Etik Kurulu’nun yaptığı son değerlendirmelerde 3 medya kuruluşu için uyarı, bir medya kuruluşu için de kınama kararı aldığı açıklandı.

Medya Etik Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, “intihar görüntülerinin kesinlikle yayımlanmaması, medyanın çocuklara daha özenli yaklaşması, okur mektuplarının ihbar kabul edilmesi, savunma hakkına saygı gösterilmesi” konularına vurgu yapıldı.

Kıbrıs Türk medyasının intihar görüntüleri yayımlamama noktasında hassasiyet gösterdiğini ve bunun takdire şayan olduğunu vurgulayan Medya Etik Kurulu, çocukları konu alan haberlerde de hassasiyet göstermenin önemine işaret etti.

Kurul’un açıklamasında çocukların, gerek gördükleri muamele yoluyla, gerekse medyada yansıtılma biçimi bakımından rencide edilmemeleri için gazeteciler de dâhil herkesin özenli davranması gerektiği belirtildi.

Medya kuruluşlarının iddiaları gündeme getirebileceği, sorgulayabileceği, iddiaların üzerine gidilmesini sağlayabileceği belirtilen açıklamada, “Bunlar yapılırken meslek ilkelerine özen göstermeli, iddialar iddia olarak verilmeli, suçlanan kişilerin kendilerini savunma hakları tanınmalı ve toplumun daha sağlıklı biçimde bilgilendirilmesi amaçlanmalıdır” denildi.

“İNTİHAR GÖRÜNTÜLERİ KESİNLİKLE YAYIMLANMAMALI”

Açıklamaya göre, bir okur şikâyeti üzerine, Diyalog gazetesinde 8 Kasım’da yayımlanan “İnfaz mı?” başlıklı haberi gündemine alan Medya Etik Kurulu, haberde verilen ayrıntılar ve asılmış ceset fotoğrafı yayımladığı gerekçesiyle Diyalog gazetesini kınama kararı aldı.

Medya Etik Kurulu, intihar olayları hakkında, haber çerçevesini aşan ve okuyucu veya izleyiciyi etki altında bırakacak, özendirici nitelikte ve genişlikte yayın yapılmamalıdır. Olayın ayrıntılarından ve uygulanan yöntemin tarifinden kaçınılmalı, olayı gösteren fotoğraf, resim veya film yayımlanmamalıdır” şeklindeki ilkeyi de hatırlattı.

Kurul, söz konusu haberde okuyucuyu etki altında bırakacak bir dil kullanıldığını, yöntemin açık biçimde aktarıldığını ve olayın fotoğrafının yayımlandığını ifade etti.

“MEDYA ÇOCUKLARA DAHA ÖZENLİ YAKLAŞMALI”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil’in şikâyeti üzerine, Detay gazetesinin 19 Ekim’deki sayısında Taner Ulutaş imzasıyla yayımlanan “Bu nasıl öğretmenlik?” başlıklı yazıyı gündemine alan Medya Etik Kurulu, KTÖS’ün şikayeti ile Taner Ulutaş’ın gönderdiği cevabı da değerlendirerek, yazıda mağdur konumundaki çocuğun açık isminin verildiği ve tek taraflı iddialarla yetinildiği gerekçesiyle Detay gazetesini uyarma kararı aldı.

Detay gazetesinin suçlanan tarafa cevap hakkı verme konusundaki yaklaşımını olumlu saydığını belirten Medya Etik Kurulu, ancak kınama kararını hem mağdur konumundaki çocuğun açık ismini verdiği hem de yayınını tek taraflı iddialarla yetinerek gerçekleştirdiği gerekçesiyle aldığını belirtti.

“İDDİALAR İHBAR KABUL EDİLMELİ”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil’in Havadis gazetesinin 31 Ekim 2014 günkü sayısında Hüseyin Ekmekçi imzasıyla yayımlanan “Üzerinde çok tartışılacak bir konu” başlıklı yazısına ilişkin şikayetini değerlendiren Medya Etik Kurulu, gazetecinin kendisine ulaşan iddiaları doğrudan aktarmak yerine ihbar kabul etmesinin ve yeterli araştırmayı yaptıktan sonra yayımlamasının daha doğru bir gazetecilik davranışı olacağını hatırlatma kararı aldı.

“MASUMİYET KARİNESİ GÖZETİLMEDİĞİ VE SAVUNMA HAKKINA SAYGI GÖSTERİLMEDİĞİ İÇİN UYARI”

Nazmi Pınar ile Nilhan Tayfunlu’nun, Kanal T’de 22 Ekim’de yayımlanan “Haber Kritik” programına ilişkin şikayetlerini de değerlendiren Medya Etik Kurulu, programda masumiyet karinesinin gözetilmediği ve suçlanan kişilere savunma hakkı tanınmadığı gerekçesiyle Kanal T’yi uyarma kararı aldı.

MEDYA ETİK KURULU’NUN YENİ ÜYESİ SELDAĞ

Öte yandan, Medya Etik Kurulu’nda Erten Kasımoğlu’nun istifasıyla boşalan kurul üyeliğine gazete örgütlerinin temsilcisi olarak Muazzez Seldağ’ın atandığı açıklandı.