Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), Dünya Türkçülük Bayramı’nı kutlayarak, “3 Mayıs’ın, Türk milliyetçiliğinin varlık iradesini ortaya koyuşunun tarihi vesikası” olduğunu kaydetti.

MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Türkçülük ve Türk milliyetçiliğinin hiçbir dönemde ırkçı ve kavmiyetçi anlayışa sahip olmadığını, Türk’ün, bir ırkın, bir etnik kökenin adı değil, ağırlıklı olarak Orta Asya, Anadolu, Balkanlar ve Ortadoğu'da yaşayan, İslam ile şereflendirilmiş, zulme ve haksızlığa başkaldıran büyük bir milletin adı olduğunu” belirtti.

Büsküvütçü, “3 Mayıs 1944, milli bilinç ile Türk milletini yüceltmeyi gaye edinen Türkçülerin, bu eşsiz azmine vurulmak istenen bir darbenin bertaraf edilmesine ve yüreklerimizde her daim var olan korlaşmış Türklük aşkının yeniden alevlenmesine zemin olan, yakın tarihimizin en önemli kilometre taşlarındandır” dedi.

Büsküvütçü, 3 Mayıs ruhunun milliyetçi yüreklerde bütün heyecanı ve samimiyetiyle yaşanması dileğiyle, Dünya Türkçülük Bayramı’nı kutladı.