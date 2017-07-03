3 Kişi Tutuklandı

Lefkoşa’da dün yapılan operasyonda A.Y. (E-32)’nin kullanımında bulunan araçta yaklaşık 6 gram sentetik cannabinoid ve içlerinde tütünle karışık uyuşturucu bulunan 4 sarma sigara bulundu.

Polis açıklamasında, A.Y. yanında, aynı araçta bulunan C.S’nin (E-36) de tutuklandığı kaydedildi.

Olayla bağlantısı olduğu belirlenen E.S’nin (E-34)’nin kullanımındaki araçta yapılan aramada da yaklaşık 30 gram cannabinoid türü uyuşturucu madde ve Haspolat’taki evinde de 2 gram uyuşturucu bulundu. E.S. de tutuklandı.