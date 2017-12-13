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3 Kişi Tutuklandı

3 Kişi Tutuklandı

13 Aralık 2017 Çarşamba 19:58
3 Kişi Tutuklandı
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UYUŞTURUCUDAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Ortaköy’de bir ve Ercan Havaalanı’nda da iki kişi uyuşturucudan tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, bugün 00.10 sıralarında, Ortaköy’de bir evde yapılan aramada, evde misafir olarak bulunan C.D.D.’nin (E-24) tasarrufunda eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 200 miligram ağırlığında madde ve sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık yarım gram ağırlığında madde bulundu. C.D.D. tutuklandı.

Ercan’da ise, dün, M.D. (E-26) ve E.P. (E-23) KKTC'ye giriş yaptıkları sırada narkotik detektör köpeğinin kendilerine tepki vermesi üzerine yapılan aramada, M.D’nin tasarrufunda hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 3 gram ağırlığında madde, E.P.’nin tasarrufunda hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık yarım gram ağırlığında madde bulundu. Zanlılar tutuklandı.

Son Güncelleme: 13.12.2017 21:00
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