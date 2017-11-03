3 KAYIP ŞEHİT TEKKE BAHÇESİ ŞEHİTLİĞİ’NDE DEFNEDİLDİ

KAYIP ŞEHİTLER KEMAL GOÇÇİNO, MEHMET GOÇÇİNO VE HÜSEYİN MUSTAFA VREÇÇALI ASKERİ TÖRENLE TOPRAĞA VERİLDİTekke Bahçesi’ndeki kazılarda kalıntıları bulunan 1963 kayıplarından Kemal Goççino, Mehmet Goççino ve Hüseyin Mustafa Vreççalı, Küçükkaymaklı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Tekke Bahçesi’nde askeri törenle defnedildi.Törene bazı milletvekilleri, Lefkoşa Kaymakamı İbrahim Basri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) adına Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Komutanı Piyade Albay Hüseyin Özçelik, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) adına 1. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay İlker Ertuğrul, Kayıp Şahıslar Komitesi temsilcileri, kayıp yakınları ve bazı gazeteciler katıldı.Törende, 1 dakikalık saygı duruşu ve saygı atışının ardından kayıp ailelerinin isteği gereği kayıp yakınlarından Sevgi Alibaba ve Ali Zeybekoğlu birer konuşma yaptı. Defin işleminin ardından mezarlara çiçekler bırakıldı, din görevlisinin dua okumasının ardından tören sona erdi.ALİBABAŞehit aileleri adına konuşan kayıp yakını Sevgi Alibaba, kayıp kalıntılarının bulunmasının 54 yıllık bir boşluğu doldurduğunu belirterek, ailelerin şehidini kendi eliyle gömmesinin, kepçeyle gömülmesinden iyi olduğunu vurguladı.Gelmiş geçmiş hükümetlerden Tekke Bahçesi’nin açılmasını istediklerini fakat bunun ancak bu yıl yapıldığına işaret eden Alibaba, Kaymaklı’nın sanıldığı gibi küçük bir topluluk değil, 6 bin kişilik bir yerleşim birimi olduğunu söyledi.Alibaba, tarihi gençlere anlatmaya ant içtiğini belirterek, tarihini bilmeyen devletlerin yok olmaya mahkûm olacağını kaydetti.ZEYBEKOĞLUKayıp yakını Ali Zeybekoğlu da konuşmasında, Türk toprağında kayıp köylülerini buldukları için mutlu olduklarını ifade ederek, Küçük Kaymaklı Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği’ni kurduklarında en büyük desteği askerden gördüklerini anlattı.GKK, devlet büyükleri ve gazeteci Sevgül Uludağ’a kayıplar için gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür eden Zeybekoğlu, dernek yönetim kurulu olarak 54 yıl engellendiklerini ve Rum tarafının çağrısına rağmen bu şehitlerin alınmadığını söyledi.Zeybekoğlu, Kaymaklı halkı olarak çok bedeller ödediklerini fakat dernek olarak bir lokalleri dahi olmadığını ekledi.