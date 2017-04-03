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26 Nisan 2017 Çarşamba 08:00

3 Gün Tutuklu Kalacak

3 Gün Tutuklu Kalacak
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3 gün tutuklu kalacak
Sazlıköy-Mehmetçik anayolunda önceki akşam meydana gelen ve Hasan Deniz Özvolkan’ın hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan trafik kazasında araç sürücüsü 75 yaşındaki Hüseyin Çoban dün mahkemeye çıkarıldı

Sazlıköy-Mehmetçik anayolunda önceki akşam kullanımındaki FR 649 plakalı araç ile Hasan Deniz Özvolkan’a çarparak hayatını kaybetmesine neden olan Hüseyin Çoban dün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme huzuruna çıkarılan 75 yaşındaki zanlı Çoban aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Polis: “Süratli bir şekilde seyrediyordu...”

Meselenin tahkikat subayı Müfettiş Muavini Derviş Çimer, zanlı Hüseyin Çoban’ın 24 Nisan tarihinde saat 18:50 raddelerinde Sazlıköy-Mehmetçik anayolunda yönetimindeki FR 649 plakalı araç ile Sazlıköy istikametinden Mehmetçik istikametine doğru süratli bir şekilde seyrederken dikkatsizliği ve ihmalkarlığı neticesinde, o esnada önünde ayni istikamete doğru yaya olarak yürüyen ve karşı istikametten gelerek yolun sol tarafında duran LR 731 plakalı araç sürücü Murat Çoban’a konuşmak için yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hasan Deniz Özvolkan’a aracının sol ön kısmı ile çarpması sonucu Özvolkan’ın ciddi şekilde yaralanmasına neden olduğunu açıkladı. Kaza neticesinde ağır yaralanan Özvolkan’ın hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdiğini belirten Çimer, araç sürücüsü Hüseyin Çoban’ın da tutuklandığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Çimer, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacak...

İskele Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Hüseyin Çoban’ın tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi. 
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3 Gün Tutuklu Kalacak
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