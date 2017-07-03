3 Gün Sis Var

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık raporuna göre, hava sıcaklığı da iç kesimlerde 37-40, sahillerde 33-36 derece dolaylarında seyredecek.

Bölgede yarından itibaren 3 gün süreyle sabah saatleri sisli olacak. Meteoroloji Dairesi’nin haftalık raporuna göre, hava sıcaklığı da iç kesimlerde 37-40, sahillerde 33-36 derece dolaylarında seyredecek.