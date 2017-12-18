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3 Gün Daha Tutuklu Kalacaklar

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18 Aralık 2017 Pazartesi 18:16
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Sanal Bet Zanlıları 3 Gün Daha Tutuklu Kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber 

Girne’de eş zamanlı olarak iki işyerinde düzenlenen yasa dışı sanal bet operasyonunda tutuklanan Gezgör isimli şirketin işletmecisi Hakan Törehan, Müdürü Cemal Kandemir, Şefi Mehmet Mustafa Gün, çalışanları Berat Tolga Uzaldı ile Emrullah Ünlü ve Spelia Trading Ltd.İşletmecisi Nodir Pulatov hakkındaki soruşturma devam ediyor. Haklarında, “Beden Eğitimi ve Spor Yasası’na aykırı internet üzerinden bahis oynatmak” suçundan soruşturma başlatılan zanlılar bugün ek tutuklama talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar hakkındaki soruşturmayı yürüten Polis Çavuşu Yahya Suiçmez, bir şikâyet üzerine, Girne Ilgaz Sokakta faaliyet gösteren Spelia Trading Limited isimli işyerinde yapılan aramada, yasaya aykırı olarak internet üzerinden yasadışı bahis ve kumar oynatılmasına olanak sağlandığının tespit edildiğini söyledi. Operasyonun, bir şahsın kazandığı 45 bin TL’yi işletmenin sahibi Pulatıv’dan alamaması nedeniyle şikâyeti üzerine düzenlendiğini söyleyen polis, operasyonda, 4 adet bilgisayar, 4 telefon ve 1 kamera kayıt cihazının emare olarak alındığını belirtti. Polis, operasyon düzenlenen iki işyerinde yapılan aramada 26 bin 341 TL, yüzlerce hesap cüzdanı, sim kartı, banka kartı, 57 adet bilgisayar, 58 banka hesap bilgileri için kullanılan telefon, binlerce belge ve doküman bulunduğunu ifade etti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, 100’e yakın kişiden de ifade alacaklarını belirterek zanlıların 3’er gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

Son Güncelleme: 18.12.2017 19:24
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