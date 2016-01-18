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3 Buçuk Yıl Sonra Nakavtla Döndü

KKTC vatandaşı David Haye, 3 buçuk yıl aradan sonra rakibini ilk rauntta nakavt etti

3 Buçuk Yıl Sonra Nakavtla Döndü

KKTC vatandaşı David Haye, 3 buçuk yıl aradan sonra rakibini ilk rauntta nakavt etti

18 Ocak 2016 Pazartesi 15:00
3 Buçuk Yıl Sonra Nakavtla Döndü
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 3 BUÇUK YIL SONRA NAKAVTLA DÖNDÜ

Boksta eski ağır sıklet dünya şampiyonu İngiliz ve KKTC vatandaşı David Haye, 3.5 yıl sonra ringlere geri dönerken, önceki gün Londra’da karşılaştığı Avustralyalı rakibi Mark de Mori'yi ilk rauntta nakavt etti

RUMLARA MEYDAN OKUMUŞTU

Aleyhinde kampanya yürüten Rumlara “Cesaretiniz varsa şortumdaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını kendiniz çıkartın dedim, kimse cesaret edemedi” sözleriyle KKTC halkının gönlünde taht kuran eski ağır sıklet dünya boks şampiyonu David Haye 3.5 yıl aranın ardından ringlere fırtına gibi döndü

KKTC HALKININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Zaman zaman Girne’deki evinde de yaşayan Haye her fırsatta KKTC halkını çok sevdiğini dile getiren tam bir KKTC sevdalısı. Kıbrıs Türkü’nün sesi ve KKTC’nin dünya arenasındaki haklı davasının yılmaz savunucusu olan David Haye’in yeniden ringlere dönmesi KKTC halkının da yüzünü güldürmüş oldu

Boksta eski ağır sıklet dünya şampiyonlarından David Haye, 2012 Temmuz ayında Dereck Chisora'ya karşı oynadığı maçın ardından tam 3.5 yıl sonra yeniden ringlere döndü. 2013 yılında omzundan geçirdiği sakatlığın ardından emeklilik kararı alan İngiliz boksör, önceki akşam Avustralyalı boksör Mark de Mori'nin karşısına çıktı. Rakibini ilk raundun sona ermesine 49 saniye kala yere seren Haye, nakavtla maçı kazanarak muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Haye bu zaferle, 2011 yılında Wladimir Klitschko'ya kaybettiği dünya şampiyonluğu unvanı geri kazanmak için ne kadar tutkulu olduğunu gösterdi. Kariyerinde 29 profesyonel karşılaşmaya çıkan ve bunların 27'sini kazanan 35 yaşındaki David Haye'in geri dönüşünü, 16 bin boks sever Londra O2 Arena'dan takip etti.

Haye: Ringde oldukça rahattım Kısa süren maçın ardından geri dönüşüyle ilgili konuşan Haye, ''Zorlu bir süreç oldu ama sonunda geri döndüm. Ringde oldukça rahattım. Omzum her zamankinden daha iyi duruma geldi. Kendimi daha iyi gelişmiş hissediyorum. Yeniden ağır sıklet şampiyonu olmak için uğraşacağım'' dedi.

Rumlara meydan okumuştu Aleyhinde kampanya yürüten Rumlara “Cesaretiniz varsa şortumdaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını kendiniz çıkartın dedim, kimse cesaret

edemedi” sözleriyle KKTC halkının gönlünde taht kuran eski ağır sıklet dünya boks şampiyonu David Haye 3.5 yıl aranın ardından ringlere fırtına gibi döndü.

Kıbrıs Türkü’nün dünyadaki sesi Zaman zaman Girne’deki evinde de yaşayan David Haye her fırsatta KKTC halkını çok sevdiğini dile getiren tam bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sevdalısı. Ringlerde şortundaki KKTC bayrağıyla boy göstermekten hiçbir zaman çekinmeyen eski ağır sıklet dünya şampiyonu boksör spor yapmanın insanların en doğal hakkının olduğunu ve Kuzey Kıbrıslı Türklere uygulanan ambargoların bir insanlık suçu olduğunu düşündüğünü belirtmişti. Kıbrıs Türkü’nün sesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dünya arenasındaki haklı davasının yılmaz savunucusu olan David Haye’in yeniden ringlere dönmesi KKTC halkının da yüzünü güldürdü.

 










Son Güncelleme: 18.01.2016 15:00
Anahtar Kelimeler:
3 Buçuk Yıl Sonra Nakavtla DöndüKKTC Vatandaşı David Haye
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