1 yılda 3 bin 500 Kilo kaçak et



Tüm tedbirlere rağmen, sağlıksız koşullarda KKTC’ye kaçak et gelmeye devam ediyor. 2016’daki operasyonlarda yakalanan kaçak et 3 tonun üzerinde. Buna rağmen kaçakçılar korkmuyor, durmuyorTüm başarılı operasyonlara rağmen, ülkeye güney Kıbrıs’tan kaçak et sokmak isteyenlerin önüne geçilemiyor. Polis ve gümrük ekiplerinin 2016’da ele geçirdiği kaçak et miktarı 3 tonu aştı. Toplam miktar 3 bin 500 kiloİstatistiklere göre 2016 yılının Mayıs, Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki tüm operasyonlarda kilit köy Akıncılar. Akıncılar köyünden KKTC’ye yasal olmayan yollardan 2 bin 30 kilo sığır eti ve küçükbaş hayvan eti sokmak isteyenler tutuklandı, etlere el konulduÜlkeye yasal olmayan yollardan ithal edilemeye çalışan tonlarca kaçak etin taşındığı araçlar tehlikenin de habercisi. Etler, sağlıksız, hijyen koşullarından yoksun olarak ülkeye sokuluyor. Tonlarca et Gümrük Dairesi’nin gerekli işlemlerin ardından imha ediliyorHavadis