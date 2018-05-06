3 Belediye, İnşaat Müteahhitleri Birliği, Şehir Planlama Dairesi Ve Şehir Plancıları Odası İşbirliğinde Ortak Çalışma Başlatıldı

Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Belediyelerinin “Ülkesel Fizik Planı’na bağlı olarak ortaklaşa yürüttükleri 3 bölgenin sınırlarını içeren imar planı çalışmaları kapsamında belediyeler ile Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Şehir Planlama Dairesi ve Şehir Plancıları Odası işbirliğinde ortak çalışma başlatıldı.



Gazimağusa Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre bu kapsamda Gazimağusa Belediyesi’nin organizasyonu ile Başkan İsmail Arter, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, İskele Belediyesi temsilcisi, Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu ve teknik ekiplerin katılımıyla yemekli çalışma toplantısı gerçekleştirildi.



Toplantıda, ileriki dönemde izlenecek yol haritası ile bölge halkının ve sivil toplum örgütlerinin sürece etkin katılımının sağlanması için yapılacak çalışmalar üzerinde mutabakat sağlandı.



ARTER



Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter toplantıyla ilgili konuşmasında, Gazimağusa için çok önemli olan imar planı çalışmalarının normal seyrinde ilerlediğini kaydetti.



Arter, hem hangi noktada olduklarını, hem bundan sonraki sürecin gecikmeye uğramadan nasıl seyredeceği hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.



Bir yıl içerisinde tamamlanacak olan Gazimağusa imar planıyla ilgili geriye dönüşü zor olacak ya da plana uygun olmayacak girişmelerin tedbiri hakkında neler yapılabileceğini ele alacaklarını söyleyen Arter, bu tür toplantıların yine yapılmasının faydalı olacağını düşündüğünü kaydetti.



DEMİR



Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir ise, bir çalışma adımı attıklarını ifade ederek, en önemli unsurun siyasilere düştüğünü, yasaların iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.



İmar planının hızla üç belediyenin gündemine alınıp sonuçlandırılması gerektiğini belirten Demir, planın turizme katkı sağlayacağını düşündüğünü de kaydetti.



GÜRCAFER



Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer de , Mağusa’nın geleceği için en doğru olanını yapmaya çalıştıklarını belirtti ve bunun bütün ülkeye örnek olmasını hedeflediklerini ifade etti.



Gürcafer, yapılacak imar planının aslında geleceğimizin fotoğrafını doğru bir şekilde ortaya koymasını ve bir plan ve sosyoekonomik kalkınma planı olmasını da hedeflediklerini söyledi ve bölge insanının katılımını hedefleyen bir çalıştay yapmayı hedeflediklerini vurguladı.



YİĞİTCAN



Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan da “Burada çok güzel bir örnek var. Masanın etrafında sivil toplum da vardır müteahhitler birliği ve şehir plancılar odası da aynı zamanda paydaşımızdır” dedi .



Yiğitcan, çalışmanın diğer tüm bölgelerdeki belediye başkanlarına örnek olmasını arzu etiğini de ifade etti.



REFİKOĞLU



Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu ise, tüm bölgeler için imar planlarının çok önemli olduğunu ve hızlı bir şekilde bir an önce bitmesi gerektiğini ifade etti.



Refikoğlu, “2018 yılında artık imar planlarını değil, bu ülkenin daha ileriye gitmesi için alt ölçek planlarını konuşmalıyız” dedi.



