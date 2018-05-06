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3 Belediye, İnşaat Müteahhitleri Birliği, Şehir Planlama Dairesi Ve Şehir Plancıları Odası İşbirliğinde Ortak Çalışma Başlatıldı

Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Belediyelerinin “Ülkesel Fizik Planı’na bağlı olarak ortaklaşa yürüttükleri 3 bölgenin sınırlarını içeren imar planı çalışmaları kapsamında belediyeler ile Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Şehir Planlama Dairesi ve Şehir Plancıları Odası işbirliğinde ortak çalışma başlatıldı.

3 Belediye, İnşaat Müteahhitleri Birliği, Şehir Planlama Dairesi Ve Şehir Plancıları Odası İşbirliğinde Ortak Çalışma Başlatıldı

Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Belediyelerinin “Ülkesel Fizik Planı’na bağlı olarak ortaklaşa yürüttükleri 3 bölgenin sınırlarını içeren imar planı çalışmaları kapsamında belediyeler ile Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Şehir Planlama Dairesi ve Şehir Plancıları Odası işbirliğinde ortak çalışma başlatıldı.

06 Mayıs 2018 Pazar 12:37
3 Belediye, İnşaat Müteahhitleri Birliği, Şehir Planlama Dairesi Ve Şehir Plancıları Odası İşbirliğinde Ortak Çalışma Başlatıldı

 Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Belediyelerinin “Ülkesel Fizik Planı’na bağlı olarak ortaklaşa yürüttükleri 3 bölgenin sınırlarını içeren imar planı çalışmaları kapsamında belediyeler ile Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Şehir Planlama Dairesi ve Şehir Plancıları Odası işbirliğinde ortak çalışma başlatıldı.

Gazimağusa Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre bu kapsamda Gazimağusa Belediyesi’nin organizasyonu ile Başkan İsmail Arter, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, İskele Belediyesi temsilcisi, Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu ve teknik ekiplerin katılımıyla yemekli çalışma toplantısı gerçekleştirildi.  

Toplantıda, ileriki dönemde izlenecek yol haritası ile bölge halkının ve sivil toplum örgütlerinin sürece etkin katılımının sağlanması için yapılacak çalışmalar üzerinde mutabakat sağlandı.

ARTER

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter toplantıyla ilgili konuşmasında, Gazimağusa için çok önemli olan imar planı çalışmalarının normal seyrinde ilerlediğini kaydetti.

Arter, hem hangi noktada olduklarını, hem bundan sonraki sürecin gecikmeye uğramadan nasıl seyredeceği  hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Bir yıl içerisinde tamamlanacak olan Gazimağusa imar planıyla ilgili geriye dönüşü zor olacak ya da plana uygun olmayacak girişmelerin tedbiri hakkında neler yapılabileceğini ele alacaklarını söyleyen Arter,  bu tür toplantıların yine yapılmasının faydalı olacağını düşündüğünü  kaydetti.

DEMİR

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir ise,   bir çalışma adımı attıklarını ifade ederek, en önemli unsurun siyasilere düştüğünü, yasaların iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

İmar planının hızla üç belediyenin  gündemine  alınıp sonuçlandırılması gerektiğini belirten Demir, planın  turizme katkı sağlayacağını düşündüğünü de kaydetti.

GÜRCAFER

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer de , Mağusa’nın geleceği için en doğru olanını yapmaya çalıştıklarını belirtti ve bunun bütün ülkeye örnek olmasını hedeflediklerini ifade etti.

Gürcafer, yapılacak imar planının aslında geleceğimizin fotoğrafını doğru bir şekilde ortaya koymasını ve bir plan ve sosyoekonomik kalkınma planı olmasını da hedeflediklerini söyledi ve bölge insanının  katılımını hedefleyen bir çalıştay yapmayı hedeflediklerini  vurguladı.

YİĞİTCAN

Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan  da “Burada çok güzel bir örnek var. Masanın etrafında sivil toplum da vardır müteahhitler birliği ve şehir plancılar odası da aynı zamanda paydaşımızdır” dedi .

Yiğitcan,  çalışmanın diğer tüm bölgelerdeki  belediye başkanlarına örnek olmasını arzu etiğini de  ifade etti.

REFİKOĞLU

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu ise, tüm bölgeler için imar planlarının çok önemli olduğunu ve hızlı bir şekilde bir an önce bitmesi gerektiğini ifade etti.

Refikoğlu, “2018 yılında artık imar planlarını değil, bu ülkenin daha ileriye gitmesi için  alt ölçek planlarını konuşmalıyız” dedi.

 


Son Güncelleme: 06.05.2018 16:28
Anahtar Kelimeler:
GazimagusaIskeleYeniboğaziçi
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