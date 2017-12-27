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3 ayda 1.224 işsiz!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Dairesi Müdürlüğü'nün Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ait faaliyet raporuna göre 3 ayda Bin 224 kişi İş ve İşçi Bulma Şubesi'ne müracaat etti.

3 ayda 1.224 işsiz!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Dairesi Müdürlüğü'nün Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ait faaliyet raporuna göre 3 ayda Bin 224 kişi İş ve İşçi Bulma Şubesi'ne müracaat etti.

27 Aralık 2017 Çarşamba 07:02
3 ayda 1.224 işsiz!
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BİN 224 KİŞİ İŞ İSTEDİ:

Çalışma Dairesi'nin Temmuz, Ağustos, Eylül 2017 faaliyet raporuna göre iş arayan bin 224 kişi İş ve İşçi Bulma Şubesi'ne müracaatta bulundu.

Bu aylarda işistemi ile müracaatta bulunan bin 224 kişiden 678'i .eşitli meslek alanlarında ve farklı kuruluşlarda işe yerleştirildi.

57 KAYIT DIŞI İŞÇİ:

Çalışma Dairesi'nin Temmuz, Ağustos, Eylül 2017 faaliyet raporuna göre 3 ay içerisinde 680 iş yeri teftiş edildi. İş yerlerinde yapılan teftişlerde 36 işverenin kayıtsız işçi çalıştırdığı tespit edilirken bu iş yerlerinde 57 işçinin kayıtsız çalıştığı tespit edildi.

215 BİN TL CEZA:

Çalışma Dairesi tarafından işyerlerine yapılan teftişlerde işçi kazası geç bildirim, çalışma izinsiz işçi çalıştırmak suçlarından dolayı işverenler hakkında yasal işlem yapıldı. Çalıima Dairesi Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında toplam 215 bin 310 TL para cezası kesildi.

Haberin devamı Havadis Gazetesi'nde

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