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3 AYDA 1 MİLYON 611 MİLYON TL'LİK MAL MÜSADERE EDİLDİ

3 AYDA 1 MİLYON 611 MİLYON TL'LİK MAL MÜSADERE EDİLDİ

11 Nisan 2018 Çarşamba 14:37
3 AYDA 1 MİLYON 611 MİLYON TL'LİK MAL MÜSADERE EDİLDİ
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3 AYDA 1 MİLYON 611 MİLYON TL'LİK MAL MÜSADERE EDİLDİ

TİCARET DAİRESİ EKİPLERİ 3 AYLIK DÖNEMDE 1482 İŞLETMEDE PİYASA DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ...

DENETİMLER SONUCUNDA 1 MİLYON  611 MİLYON TL TUTARINDA  MAL MÜSADERE EDİLDİ; 29 BİN 362 TL TUTARINDA PARA CEZASI KESİLDİ


Ticaret Dairesi ekipleri, 2018’in ilk üç aylık döneminde 1482 adet işletmede piyasa denetimi gerçekleştirdi; denetimler sonucunda 1 milyon 611 bin 695 TL  tutarında tarihi geçmiş ve etiketsiz mal, müsadere edildi ve 29 bin 362 TL tutarında para cezası kesildi.

Müsadere edilen mallar, Güngör Çöplüğü’nde imha edildi. Ayrıca, etiket kurallarına uymayan ancak tahlil sonuçlarına göre tüketilmeye uygun olan 2 bin 787,20 TL tutarında gıda maddesi de Sosyal Hizmetler Dairesi Lefkoşa Çocuk Yuvasına bağışlandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ticaret Dairesi’nin piyasa denetimlerini KKTC’nin dört bölgesinde bulunan taşra birimleri ile birlikte mesai içi ve mesai dışı olarak gerçekleştirdiği ve  “Alo 171” Tüketici Şikayet Hattına gelen ihbarların değerlendirildiği ifade edildi.

Çalışmaların, Mal ve Hizmetler Düzenleme ve Denetim Yasası ile Tüketici Koruma Yasası’nın verdiği yetkilerle sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, vatandaşların Ticaret Dairesi İhbar Hattı “Alo 171” ve 0533 8817999 numaralı telefon hatlarını arayarak, toplum sağlığına katkıda bulunabileceği hatırlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
TİCARET DAİRESİ EKİPLERİ
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