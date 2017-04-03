3 Ay Sonra Yakalandı

Paşaköy’de Ocak ayında Hakkı Özer’e ait Paşam Market isimli işletmeye girerek çok sayıda içki ve sigara çaldığı gerekçesi ile 3 aydan beri aranan Öner Yalçın ihbar üzerine Paşaköy’de harabe bir evde yakalandı.Zanlı Yalçın dün “Dükkan açma” ve “Sirkat” suçlamaları ile Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.Mahkeme zanlı aleyhinde devam eden soruşturmanın selameti açısından zanlının 1 gün tutuklu kalmasına karar verdi.Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Enis Özdemir mahkemede verdiği ifadesinde zanlı Öner Yalçın’ın 31 Ocak 2017 tarihinde 02:30 sıralarında Hakkı Özer’e ait Paşam Market’in kilitli alüminyum penceresini açıp toplam 6 karton sigara ile 6 şişe içki çaldığını açıkladı. Yalçın’ın çalınan sigara ve içkileri dükkanın arka pakı penceresinden dışarıya atıp girdiği yerden çıktığını söyledi. Zanlı aleyhinde derdest emri bulunduğunu söyleyen Özdemir, Yalçın’ın o tarihten beri aranan şahıs olduğunu söyledi. Önceki gün gelen bir ihbar üzerine ise zanlının Paşaköy’de harabe bir evde tespit edilip tutuklandığını söyleyen Özdemir, Öner Yalçın’ın 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.