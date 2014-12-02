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3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü…

Engelli Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Refia Arı, ülkedeki  engelliler ve ailelerinin en büyük beklentisinin “Engelsiz Yaşam Evi Projesi”nin hayata geçirilmesi olduğunu belirtti.3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü nedeniyle basın açıklaması yapan Arı, ülkede  sağlık, eğitim, istihdam, sosyal güvenlik ve toplumsal yaşama tam katılım gibi temel konularda  engelli vatandaşların büyük fırsat eşitsizlikleri ile karşı karşıya olduklarını ifade etti.

3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü…

Engelli Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Refia Arı, ülkedeki  engelliler ve ailelerinin en büyük beklentisinin “Engelsiz Yaşam Evi Projesi”nin hayata geçirilmesi olduğunu belirtti.3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü nedeniyle basın açıklaması yapan Arı, ülkede  sağlık, eğitim, istihdam, sosyal güvenlik ve toplumsal yaşama tam katılım gibi temel konularda  engelli vatandaşların büyük fırsat eşitsizlikleri ile karşı karşıya olduklarını ifade etti.

02 Aralık 2014 Salı 08:50
3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü…
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ARI: “ENGELSİZ YAŞAM EVİ HAYATA GEÇİRİLSİN”

 Engelli Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Refia Arı, ülkedeki  engelliler ve ailelerinin en büyük beklentisinin “Engelsiz Yaşam Evi Projesi”nin hayata geçirilmesi olduğunu belirtti.
3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü nedeniyle basın açıklaması yapan Arı, ülkede  sağlık, eğitim, istihdam, sosyal güvenlik ve toplumsal yaşama tam katılım gibi temel konularda  engelli vatandaşların büyük fırsat eşitsizlikleri ile karşı karşıya olduklarını ifade etti.

Arı, engellilere yönelik politikalarda; engellileri ve ailelerini bilinçlendirmeye yönelik bilgi paylaşımı için gerekli olanakların  sağlaması, etkin bir tıbbi bakım şartının devlet tarafından güvence altına alınması, engellilerin kendi kendine yeterlik ve işlevsellik konusunda olabilecek en iyi düzeye çıkarılması ve bu düzeyin korunması için rehabilitasyon programlarının kurgulanması ve özellikle araç gereçlerinin de bu kapsamda ele alınacağı yardım servislerinin geliştirilmesinin  öncelikli konular olması gerektiğini anlattı.

Arı, “Bu anlamda geliştirilen; sağlık, rehabilitasyon, eğitim, sosyal güvenlik ve istihdam konularındaki politikalar özürlülerin topluma başarılı bir şekilde entegre olmasını sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.
Arı, engelliliğin sadece engellilerin ve ailelerinin bireysel sorunları değil, toplumun bütününü ilgilendiren  ve ortak çaba gerektiren bir konu olduğunu belirtti.

Arı, Engelli Aileleri Dayanışma Derneği olarak  sorunlara köklü bir çözüm getirecek “Engelsiz Yaşam Evi Projesi”ni derneğin kuruluş amacı olarak benimsediklerini  ve projenin en kısa sürede yaşama geçirilmesi için Engelsiz Platformu’nun girişimlerinin en büyük destekçisi olduklarını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Engelli Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Refia Arıülkedeki Engelliler Ve Ailelerinin En Büyük Beklentisinin “Engelsiz Yaşam Evi Projesi”nin Hayata Geçirilmesi Olduğunu Belirtti.
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