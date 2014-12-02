ARI: “ENGELSİZ YAŞAM EVİ HAYATA GEÇİRİLSİN”

Engelli Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Refia Arı, ülkedeki engelliler ve ailelerinin en büyük beklentisinin “Engelsiz Yaşam Evi Projesi”nin hayata geçirilmesi olduğunu belirtti.

3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü nedeniyle basın açıklaması yapan Arı, ülkede sağlık, eğitim, istihdam, sosyal güvenlik ve toplumsal yaşama tam katılım gibi temel konularda engelli vatandaşların büyük fırsat eşitsizlikleri ile karşı karşıya olduklarını ifade etti.

Arı, engellilere yönelik politikalarda; engellileri ve ailelerini bilinçlendirmeye yönelik bilgi paylaşımı için gerekli olanakların sağlaması, etkin bir tıbbi bakım şartının devlet tarafından güvence altına alınması, engellilerin kendi kendine yeterlik ve işlevsellik konusunda olabilecek en iyi düzeye çıkarılması ve bu düzeyin korunması için rehabilitasyon programlarının kurgulanması ve özellikle araç gereçlerinin de bu kapsamda ele alınacağı yardım servislerinin geliştirilmesinin öncelikli konular olması gerektiğini anlattı.

Arı, “Bu anlamda geliştirilen; sağlık, rehabilitasyon, eğitim, sosyal güvenlik ve istihdam konularındaki politikalar özürlülerin topluma başarılı bir şekilde entegre olmasını sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Arı, engelliliğin sadece engellilerin ve ailelerinin bireysel sorunları değil, toplumun bütününü ilgilendiren ve ortak çaba gerektiren bir konu olduğunu belirtti.

Arı, Engelli Aileleri Dayanışma Derneği olarak sorunlara köklü bir çözüm getirecek “Engelsiz Yaşam Evi Projesi”ni derneğin kuruluş amacı olarak benimsediklerini ve projenin en kısa sürede yaşama geçirilmesi için Engelsiz Platformu’nun girişimlerinin en büyük destekçisi olduklarını kaydetti.