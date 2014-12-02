3 Aralık Dünya Engelliler Günü İle İlgili Arter Mesaj Yayınladı

GAZİMAĞUSA BELEDİYE BAŞKANI ARTER, GÜN DOLAYISIYLA MESAJ YAYINLADI

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmanın ancak bu konuyu herkesin yaşam tarzı olarak benimsemesiyle mümkün olacağını kaydetti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yayınladığı mesajda, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün sadece etkinliklerin yapıldığı, temennilerin seslendirildiği bir gün değil; sürekli olarak hayatın her alanında olaylara, konulara, yapılacak işlere engellileri de düşünerek bakılması gerektiğini hatırlatan bir gün olması gerektiğini belirtti.

Arter, şunları kaydetti:

“Hepimiz insanız ve toplumun birer parçasıyız. Hepimizin sorunları farklılık gösterse de en temelde bakıldığında benzeşim göstermektedir. Öncelikle engelli bireylere bakış açısının iyileştirilmesi ve özgüvenlerini artırmak adına sosyal faaliyetlerin üretilmesi, toplumda engellilere yönelik farkındalık yaratacaktır.”