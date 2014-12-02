3 Aralık 2014 Çarşamba Gündemi

Bozkır, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Başbakanı Özkan Yorgancıoğlu tarafından kabul edilecek...



3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik ve ziyaretler yapılacak.



Bakanlar Kurulu toplanacak.



K.T. Engelliler Federasyonu yönetimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar’ı ziyaret edecek. (08.15)

TC AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu tarafından kabul edilecek (09.00)

Federasyon heyeti 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü dolayısıyla sırasıyla Atatürk Anıtı, Dr. Fazıl Küçük Anıtı ve Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın anıt mezarını ziyaret edecek (09.20)

TC AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber tarafından kabul edilecek (09.45)

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Çetinkaya Spor Kulübü heyetini kabul edecek.(10.00)

Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu, rektör ataması konusunu görüşmek üzere olağanüstü toplanacak.(10.00)

TC AB Bakanı ve Başmüzakereci Bozkır, Başbakanı Özkan Yorgancıoğlu tarafından kabul edilecek (10.30)

3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü dolayısıyla Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Mehmet Ali Tatlıyay Eğitim Kültür Salonu’na basın toplantısı düzenleyecek. (10.30)

Bakanlar Kurulu toplanacak.(11.00)

TC AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır Dışişleri Bakanı Özdil Nami ile görüşecek (11.15)

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, K.T. Engelliler Federasyonu heyetini kabul edecek.(12.00)

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin 6 Aralık’ta düzenleyeceği “Dayanışma Balosu” etkinliği ile ilgili Girne Vuni Palace Otel’de basın toplantısı yapılacak.(12.00)

TC AB Bakanı ve Başmüzakereci Bozkır, Dışişleri Bakanı Özdil Nami ile Lefkoşa Merit Otel’deki çalışma yemeğinde bir araya gelecek. (12.30)

TC AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, Lefkoşa şehir turu yapacak ve Lokmacı Sınır Kapısı’nı ziyaret edecek (14.00)

Lefkoşa Türk Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Mimarlar Odası ile birlikte belediyede basın toplantısı düzenleyecek. Toplantıda Mimarlar Odası’nın hazırladığı “Engelli Standartları Kitapçığı”nın tanıtımı da yapılacak. (14.30)

TC AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Lefkoşa Merit Otel’de görüşecek. (15.00)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla, Vuni Palace Hotel’de engelsiz kampa giren Girne 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerini ziyaret edecek. (15.30)

Halil Sadrazam'ın “Kıbrıs'ın Savaş Tarihi” adlı 4 ciltlik çalışmasının son kitabı “İkinci Harekat ve Sonuçları” Streetart Kitap-Kafe’de tanıtılacak. (18.00)

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Girne Halkevi Spor Kulübü’nün Malpas Otel’deki dayanışma yemeğine katılacak. (20.00)

Bozkır KKTC’den ayrılacak (21.05)

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