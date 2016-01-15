3 Araç Çarpıştı!

3 ARAÇ ÇARPIŞTI!
Kaza saat 8.00 raddelerinde Atatürk Öğretmen Akademisi çemberinden Dumlupınar istikametine gelmekte olan JU 982 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Demir (32), direksiyon hakimiyetini kaybederek, karşı istikametten gelmekte olan Halide Azeri (36) yönetimindeki ML 886 plakalı araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan JU 982 plakalı araç, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Mehtap Mendeli yönetimindeki KY 158 plaklaı araca çarptı. Kaza sonrasıanda Mehtap Mendeli’nin kolunun kırıldığı, hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Son Güncelleme: 15.01.2016 10:33