3 ARAÇ ÇARPIŞTI! 1 YARALI!

Polistan alınan bilgiye göre kaza saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Yönetimindeki JL 226 plakalı aracı ile Anıt Çemberinden, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) istikametine doğru seyretmekte olan sürücü Mert Kurtçu, dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçerek o esnada karşı istikametten gelmekte olan Bülent Samer yönetimindeki GU 638 plakalı araca çarptı.GU 638 plakalıaraçta, çarpışmanın etkisi ile aynı istikamette seyrettiği Mehmet Alkan yönetimindeki KV 585 plakalı van aracın sağ yan kısmına çarptı.Kaza sonucunda GU 638 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Meyrem Tufan, hafif şekilde yaralanarak olay yerine çağrılan ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.