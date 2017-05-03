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14 Mayıs 2017 Pazar 12:16

3 Araç Birbirine Girdi!

3 Araç Birbirine Girdi!
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3 Araç Birbirine Girdi!
Lefkoşa’da Gönyeli Çemberinde gerçekleşen ve üç aracın karıştığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayı yapan sürücülerin ise polisi beklediği esnada bir başka araç diğer kazalı iki araca çarptı ve çarpan sürücü aracını olay yerinde bırakarak kaçtı. Kazalı araçlara çarpan sürücü, dün öğleden sonra polise giderek teslim oldu. Kaza, dün sabaha karşı 00.20 sıralarında Opel Plaza’dan Gönyeli Çemberine doğru seyreden İskender Özen’in (E-33), Sinan Kizir’in (E-23) yönetimindeki araca arkadan çarpmasıyla meydana geldi. Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndan Gönyeli Çemberine doğru LM 934 plakalı aracıyla seyreden Özen, bu sırada aynı istikamete doğru gitmek üzere yolun solunda bekleyen Kizir’in EK 396 plakalı aracına arkadan çarptı.

 Önce çarptı, sonra bırakıp kaçtı
Kazayı yapan İskender Özen ve Sinan Kizir, olay yerinde polislerin gelmesini beklerken bir başka araç kendilerine çarptı. Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndan Gönyeli Çemberine doğru seyreden Faysal Ava (E-22) yönetimindeki 21 AV 575 plakalı araç ile ilk olarak bordür taşlarına, daha sonra da kaza yapan iki araca çarptı ve çemberin sol tarafında bulunan refüje çarparak durdu. 22 yaşındaki Faysal Ava isimli sürücü, kazalı araçlara çarptıktan sonra aracını terk etti. Ava, dün öğleden sonra ise polise giderek teslim oldu. Kazada herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken, 22 yaşındaki Faysal Ava isimli sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.


Diyalog  
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