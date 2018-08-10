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3. Akçay Süt Ürünleri Panayırı Kapsamında KKTC’de Bulunan Konuk Ekipler Özçınar’ı Ziyaret Etti!

Akçay Süt Ürünleri Panayırı kapsamında KKTC’de bulunan Makedonya, Hırvatistan ve Türkiye ekipleri Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı ziyaret etti.

3. Akçay Süt Ürünleri Panayırı Kapsamında KKTC’de Bulunan Konuk Ekipler Özçınar’ı Ziyaret Etti!

Akçay Süt Ürünleri Panayırı kapsamında KKTC’de bulunan Makedonya, Hırvatistan ve Türkiye ekipleri Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı ziyaret etti.

10 Ağustos 2018 Cuma 14:20
3. Akçay Süt Ürünleri Panayırı Kapsamında KKTC’de Bulunan Konuk Ekipler Özçınar’ı Ziyaret Etti!


3. Akçay Süt Ürünleri Panayırı kapsamında KKTC’de bulunan Makedonya, Hırvatistan ve Türkiye ekipleri Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı ziyaret etti.
Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, görüşme, Kültür Evi’nde yer aldı.
Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar konuk ekipleri Güzelyurt’ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek her grup liderine ziyaret anısına plaket takdim etti.
Akçay Sanat Derneği temsilcileri eşliğinde Kültür Evi’ni dolaşan konuk ekipler, programları kapsamında Arkeoloji Müzesini ve çarşı merkezini de ziyaret edecek.


 

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Son Güncelleme: 10.08.2018 17:38
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