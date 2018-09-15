Lefkoşa ve Gazimağusa’da 15 Eylül - 15 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 3. Açık Kapı Festivali bugün başlıyor.



“Sivil Toplum Yollarda” sloganıyla düzenlenen Festival, daha güçlü ve kapsayıcı bir sivil toplum vizyonuyla gönüllüğü teşvik etmeye, Sivil Toplum Örgütlerinin (STÖ) çalışmalarını toplum tarafından daha görünür kılmaya ve Ada çapında STÖ’ler arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

3. Açık Kapı Festivali çerçevesinde, Lefkoşa Selimiye Meydanı’nda, bugün 17.00-20.00 saatleri arasında ve Mağusa Namık Kemal Meydanı’nda 13 Ekim Cumartesi 16.00-19.00 saatleri arasında “Sivil Toplum Festivalleri” düzenlenecek.

Festivallerde, adadaki STÖ’lerin, çalışmalarını topluma tanıtacakları faaliyetlerin yanı sıra, konserler, dans gösterileri ve çocuk aktiviteleri yer alacak.

3. Açık Kapı Festivali programına www.sivilalan.eu ve www.facebook.com/civicspacesivilalan sayfalarından ulaşılabiliyor.



Festival hakkında daha fazla bilgi almak için Sivil Alan ile 227 65 05 veya 0542 878 42 14 telefon numaralarından iletişime geçilebiliyor.



Festivalin Organizasyon komitesi Yeşil Barış Hareketi, Evrensel Hasta Hakları Derneği, Kuir Kıbrıs Derneği, PeacePlayers Kıbrıs, Sosyal Dönüşüm Merkezi, Mağusa Gençlik Merkezi- MAGEM, Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti, Yuka Blend, Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği-KUŞKOR ve Sivil Alan’dan oluşuyor.



