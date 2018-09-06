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2. Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu Yarın Açılıyor

Lefkoşa, 6 Eylül 18 (.): 2. Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu yarın açılıyor.

2. Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu Yarın Açılıyor

Lefkoşa, 6 Eylül 18 (.): 2. Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu yarın açılıyor.

06 Eylül 2018 Perşembe 13:19
2. Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu Yarın Açılıyor
Lefkoşa, 6 Eylül 18 (.): 2. Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu yarın açılıyor.
Çatalköy Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun ikincisi bu yıl 3 Eylül’de başlarken, sempozyumun resmi açılışı yarın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın katılımıyla gerçekleşecek.
Açılışta 87 ışıklı ok atışı yanında 87 kandille aydınlatılacak alanda, 5 bin yıl öncesine ait canlandırmalar yapılacak. 2. Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu 14 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek ve isteyenler seramik üretimine katılabilecek.
Bu yıl, Amerika Birleşik Devletleri, İrlanda, Slovakya, Letonya, Tunus, Libya, Türkiye, Güney Kıbrıs ve KKTC olmak üzere 9 ülkeden toplam 93 sanatçının ve bilim insanının katıldığı sempozyumda Erken ve Orta Tunç Çağında Vounous’ta kullanılan üretim teknikleri kullanılarak seramik ve metal döküm çalışmaları yanında birçok aktiviteye yer veriliyor. 
Tamamen ilkel teknik ve malzemeler kullanılarak üretilecek eserler yanında, Vounous dahil, Göbeklitepe Akdeniz Neolitiği ve Kıbrıs, Terra Sigillata ve Tarih Öncesinden Milenyum Çağına Çocuk konulu bilimsel sunumlar gerçekleştiriliyor.  
HULUSİOĞLU
Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından da oy birliğiyle onaylanan Vounous projesi konusunda açıklama yapan Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, önemli bir organizasyonu sürekli gerçekleştireceklerini söyledi.
“Eski eserler ve Müzeler Dairesi ile istişare ve işbirliği içerisinde ileride burası çok daha önemli bir cazibe merkezi haline dönüştürülecektir” diyen Hulusioğlu, sempozyuma tüm halkı davet etti.
Mehmet Hulusioğlu, “Gelsinler ve bu topraklarda ne kadar anlamlı ve değerli çalışmaların yapıldığına şahit olsunlar. Vounous’u bir dünya markası haline getirmek için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz” ifadelerini kullandı.
(AK/GÜL) 

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