2. Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu Başladı

Lefkoşa, 8 Eylül 18 : Çatalköy Belediyesi tarafından düzenlenen ve ikincisi bu yıl yapılan Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu başladı.Çatalköy Belediyesi tarafından birincisi geçen yıl gerçekleştirilen Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun resmi açılışına Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katıldı.Çatalköy Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, sempozyumun açılışında konuşan Çatalköy Belediyesi Kültür Sanat Koordinatörü Derman Atik, sempozyumla 5 bin yıllık tarihin yeniden hayat bulduğunu belirterek, projeyi hayata geçiren herkese teşekkür etti.Sempozyumla, hafızalardan kaybolma aşamasına gelen Vounous’un dünyada yeniden tanınmaya başladığını kaydeden Atik, projenin Çatalköy ve ülke tanıtımı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.Amaçlarının Vounous köyünü, yıl boyunca üretim yapılacak bir merkez haline getirmek olduğunu dile getiren Atik, devlet yetkililerinin de Vounous Projesine sahip çıkmasının büyük önem taşıdığına işaret etti.ERSENAL “DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE BÖYLESİ YOK”

Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu Proje Koordinatörü Rauf Ersenal, tüm katılımcılara teşekkür ederek, Vounous’un 87 yıl önce keşfedildiğini ve birçok ünlü arkeoloğun burada kazılar yaptığını kaydetti.

Arkeologların, bilimsel olarak ortaya çıkan 187 mezardan, dünyanın hiçbir yerinde benzemeyen çok farklı objenin çıktığını fark ettiklerini belirten Ersenal, proje sırasında o zamanın kültürel, sosyal, kültürel ve dini inançlarına yönelik ne varsa bugün burada yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

“HEDEF AKDENİZ’DE BRONZ ÇAĞI YERLEŞKESİ VE OKULU”

Bundan sonraki yıllarda Vounous’un bütün dünyada duyulacağını söyleyen Ersenal “Bugün Amerika ve Avrupa’da Vounous adı geçmeye başladı. Neden Akdeniz dünyasında, özellikle de bakırın anavatanı olan Kıbrıs’ta bir bronz çağı yerleşkesi, okulu olmasın.Akdeniz dünyasında böyle bir okul yoktur.Ülkemizde bu kurulabilir. Yeter ki niyet olsun. Belediye buna hazırdır” ifadelerini kullandı.

HULUSİOĞLU “YENİ NESİLLERE UNUTTURMAMAK İÇİN YAPIYORUZ”

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu da sempozyumun aslında 3 Eylül itibariyle başladığını belirtti ve 100 sanatçının emek harcayarak Vounous’un hak ettiği değeri verebilmek adına, ülke dışına giden tarihi eserlerin birebir kopyalarını yaparak halka sunmalarının önemine işaret etti.

Hulusioğlu, “O günün tekniklerinde ne yapılıyorsa onu yapıyoruz. Hem yeni nesillere hem de geçmişimizi unutmamak adına bu projeye hayat buldurmaya çalışıyoruz” dedi.Yurtdışından, üniversitelerden ve Eski Eserler Dairesi’nden alınacak desteklerle Çatalköy’de 12 ay bir hayat sürdürmeyi hedefleyip turizme kazandırmayı amaçladıklarını kaydeden Hulusioğlu, ülkenin özellikle ekonomik sıkıntı yaşadığı bu günlerde toplumu bu tür aktivitelerle motive ederek ülkedeki gelişimi aynı şekilde, aynı hızla sürdürmek gerektiğini söyledi.Hulusioğlu ekonomik sıkıntılar karşısında halkın moralini bozmamasını istedi ve projeye katkı koyanlara teşekkür etti.(RU/FEZ) FOTOĞRAFLI