ADADEMİR: “POLİTİKA GÜTMÜYOR, SİYASET YAPMIYORUZ. TEK YAPTIĞIMIZ BİSİKLET SPORUNA VE HALKA GÜZELLİK SUNMAK”

ALPHAN: “ETAPLARIMIZIN GENELİNDE YOKUŞLAR VAR. YARIŞIN GAYET SERT VE ÇEKİŞMELİ GEÇECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ”

SÜTÇÜ: “BAŞBAKANIMIZ BU ORGANİZASYONA BÜYÜK DESTEK VERİYOR”

HAMZAOĞLU: “ORGANİZASYON GEÇTİĞİMİZ YILA ORANLA 3 KAT BÜYÜDÜ”

TANPINAR: “AMATÖR BİSİKLETÇİLER, 19 ŞUBAT PAZAR GÜNÜ BİSİKLETLERİNİ GİRNE KAPISI’NDAKİ ÜCRETSİZ BAKIM ÜNİTESİNE GETİREBİLİR....”

Lefkoşa, 15 Şubat 17 : 2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu, yarın başlıyor.

Başbakanlık himayelerinde, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Spor Dairesi, Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu işbirliğinde, birçok kurum ve kuruluşun işbirliğinde düzenlenen 2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu, “Yaşam Sürdükçe, Sürdükçe Keşfet”, “Dünya Bisikletçileri Kuzey Kıbrıs’ı Keşfediyor” sloganlarıyla düzenleniyor.

16 farklı ülkeden bisikletçinin 18 takımla 4 etapta, 4 gün boyunca yarışacağı bisiklet turunda 543 kilometre kat edilecek.

Bisikletçiler 28 belediyenin 20’sinin sınırlarından geçecek. Yarışın birincisi 10 bin doların sahibi olacak. Bisiklet Turu, BRTK’den canlı yayınlanacak.

2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu’nun son günü olan 19 Şubat Pazar günü amatör bisikletçilerin katılacağı etkinlik ve final şöleni olacak. Telsim, bisikletlerin bakımı için 19 Şubat Pazar sabahı Girne Kapısı’na ücretsiz bisiklet bakım ünitesi kuracak.

Organizatör direktörlüğünü Özdemir Tokel’in üstlendiği 2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu için bu öğlen Kıbrıs Türk Spor Yazarları Birliği’nde basın toplantısı düzenlendi.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Basın toplantısında sırasıyla Bisiklet Federasyonu Başkanı Ekin Adademir, Yarış Direktörü Berat Alphan, Organizasyon Komitesi Başkanı Ogün Hamzaoğlu, Başbakanlık Spor Dairesi Birim Amiri Mustafa Sütçü, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ile Yarış Direktörü Salih Yalızat konuşma yaptı.

ADADEMİR: “TURU DAHA KURUMSAL, DESTEKLİ, GÜÇLÜ BİR YAPIYA DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYORUZ”

Bisiklet Federasyonu Başkanı Ekin Adademir, bisiklet turunun kurumsal bir yapıya dönüşmesi için gündemlerinde olan çalışmalara işaret ederek, “Başbakanlığa bağlı Spor Dairesi ile anlaşma yapıp, bisiklet turunun adını Başbakanlık Uluslararası Bisiklet Turu olarak değiştirip, daha kurumsal, destekli, güçlü bir yapıya dönüştürmek istiyoruz. Umarım bunu da gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Adademir, Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu’nun amacının bisikleti sevdirmek olduğunu belirterek, “Kuzey Kıbrıs’ta da spor yapıldığını, buradaki insanların da spor yapmak istediğini, bunun ambargolarla ya da başka yöntemlerle engellenmesinin insanlık suçu olduğunu, barış ve dostluk için bu turun bir adım olduğunu vurgulamak istiyoruz” dedi.

Amaçlarının spor yapmak olduğunu vurgulayan Ekin Adademir, “İnsanların bisikleti sevmesini, bisikletin toplumun bir parçası olmasını istiyoruz. Başka bir amacımız ve gayemiz yok. Politika gütmüyor, siyaset yapmıyoruz. Tek yaptığımız bisiklet sporuna ve halka güzellik sunmak” ifadesine yer verdi.

“Güney’in bu organizasyonla ilgili görüşü nedir?” sorusu üzerine Adademir, “Bize her konuda aynı bakıyor, yok sayıyorlar ama biz varız. Buradayız” şeklinde konuştu.

Organizasyonun önümüzdeki yıllarda siyasi bir kurumun himayesinde düzenlenmesiyle ilgili kaygının dile getirilmesi üzerine Adademir, “Değişik hükümetlerle çalıştık. Her iki hükümette de ciddi destek aldık. Kim gelirse gelsin bu gidişin önünde duracağını düşünmüyorum” dedi.

ALPHAN: “ETAPLARIMIZIN GENELİNDE YOKUŞLAR VAR. YARIŞIN GAYET SERT VE ÇEKİŞMELİ GEÇECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ”

Yarış Direktörü Berat Alphan, tur etapları konusunda bilgi verdi.

Alphan’ın verdiği bilgiye göre, turlar şöyle:

“1. Etabı 16 Şubat Perşembe günü 182 kilometre uzunluğunda olacak. İskele Karpaz Etabı olarak isimlendirilen etap saat 11.00’de Girne Kapısı’ndan başlayacak. Sırasıyla Lefkoşa, Dörtyol, İskele, Boğaz, Büyükkonuk, Tatlısu, Dörtyol, Lefkoşa güzergâhında devam edecek ve Girne Kapısı’nda son bulacak.

Bisiklet Turu’nun 2. Etabı 17 Şubat Cuma günü 167 kilometre uzunluğunda olacak. Mağusa Etabı olarak isimlendirilen etap Girne Kapısı’ndan başlayacak. Sırasıyla Lefkoşa, Mağusa, Boğaz, Geçitkale, Esentepe, Değirmenlik, Lefkoşa güzergâhında devam edecek ve Girne Kapısında son bulacak.

Bisiklet Turu’nun 3. Etabı 18 Şubat Cumartesi günü 165 kilometre uzunluğunda olacak. Güzelyurt-Girne Etabı” olarak isimlendirilen etap Girne Kapısı’ndan başlayacak sırasıyla Lefkoşa, Girne, Lefkoşa, Güzelyurt, Geçitköy, Lapta, Boğaz güzergâhında devam edecek ve Girne Kapısı'nda son bulacak.

Bisiklet Turu’nun 4. Etabı 19 Şubat Pazar günü 72 kilometre uzunluğunda olacak. “Lefkoşa Kriteryum Etabı” olarak isimlendirilen etap Girne Kapısı’ndan başlayacak sırasıyla Girne Kapısı, Meclis, Maliye Bakanlığı, Asal Şube güzergâhında atılacak 60 turla devam edecek ve Girne Kapısı’nda son bulacak.”

Alphan, “Etaplarımızın genelinde yokuşlar var. Yarışın gayet sert ve çekişmeli geçeceğini düşünüyoruz. Lefkoşa’daki son etabın şenlik havasına dönüşmesini istiyoruz. Bununla ilgili önlemlerimizi aldık. Son etap hem takımların hem de seyircilerin en keyif aldığı etaplardan biri olacak” dedi.

HAMZAOĞLU: “ORGANİZASYON GEÇTİĞİMİZ YILA ORANLA 3 KAT BÜYÜDÜ”

Organizasyon Komitesi Başkanı Ogün Hamzaoğlu ise basın toplantısındaki konuşmasında, “Geçen yıl bir hayalle yola çıktık ama organizasyonun bu noktaya geleceğini tahmin ediyorduk. Bizim yönetimimiz vizyonlu iş adamlarından oluşuyor” dedi.

Hamzaoğlu, organizasyonun geçtiğimiz yıla oranla 3 kat büyüdüğünü de söyledi.

SÜTÇÜ: “BAŞBAKANIMIZ BU ORGANİZASYONA BÜYÜK DESTEK VERİYOR”

Başbakanlık Spor Dairesi Birim Amiri Mustafa Sütçü ise konuşmasında, “Başbakanımız bu organizasyona büyük destek veriyor. Bundan mutluluk duyuyoruz. Bisiklet Federasyonu zaten geçtiğimiz yıl başarısını kanıtladı” şeklinde konuştu.

TANPINAR: “7’DEN 77’YE HERKESİ FİNAL ŞÖLENİNE BEKLİYORUZ”

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Telsim’in organizasyonun iletişim sponsoru olduklarını belirterek her etap için “Telsim Hız” ödülü vereceklerini duyurdu.

İletişim sponsoru olarak canlı yayınların önemli bölümünü 3G üzerinden yapılmasını sağlayacaklarını dile getiren Tanpınar, 19 Şubat’ın amatör bisikletçiler için önemli bir gün olacağını söyledi.

Tanpınar, “Bisikletiniz bakımsız mı, yıllardır kullanmıyor musunuz? Biz bunun için Girne Kapısı’na ücretsiz bakım ünitesi kuracağız. Bakımsız bisikletleri, yarışa hazır hale getireceğiz. 19 Şubat Pazar günü sabah saat 08.00’den itibaren amatör bisikletçiler bisikletlerini buraya getirebilir” dedi.

Son günkü Telsim Halk Yarışı’na işaret eden Tanpınar, “6 kilometrelik bu yarışa bisikletli bisikletsiz herkes katılabilir. 7’den 77’ye herkesi final şölenine bekliyoruz ” ifadesine yer verdi.

Konuşmasında bisiklet yollarının artırılması gerektiğine de dikkat çeken Fevzi Tanpınar, “Telsim olarak bu işe gönül verdik, vermeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

YALIZAT: “KUZEY KIBRIS ADINA YARIŞACAK TAKIM YAKLAŞIK 26 HAFTADIR ÇALIŞIYOR...””

Yarış Direktörü Salih Yalızat da basın toplantısında söz alarak Kuzey Kıbrıs adına yarışacak CNC Cycling Team ile ilgili bilgi verdi.

Yalızat, “Bu, 9 kulübün birleşiminden oluşan bir ekip. Yaklaşık 26 haftadır bu yarış için çalışıyoruz. Ülkeleri için yarışacaklar, biz de varız diyecekler” şeklinde konuştu.

ETKİNLİĞİN PROGRAMI ŞÖYLE:

Basın toplantısında duyurulan etkinlik programı şöyle:

“16 Şubat 2017 Perşembe 11.00 2. Uluslararası Bisiklet Turu / 1. Etap Yarış, İskele-Karpaz Etabı

15.30 Ödül Töreni.

17 Şubat 2017 Cuma 11.00 2. Uluslararası Bisiklet Turu / 2. Etap Yarış, Mağusa Etabı,

15.30 Ödül Töreni

18 Şubat 2017 Cumartesi 11.00 2. Uluslararası Bisiklet Turu / 3. Etap Yarış, Güzelyurt-Girne Etabı,

15.30 Ödül Töreni

19 Şubat 2017 Pazar 10.30 Kuzey Kıbrıs Gran Fondo 11.00 Telsim Halk Yarışı 11.30 Kuzey Kıbrıs 2. Bisiklet Festivali Konser 14.00 2. Uluslararası Bisiklet Turu / 4. Etap Yarış, Lefkoşa Kriteryum Etabı

16.00 Ödül Töreni ve Kapanış.”

GEÇTİĞİMİZ YIL 395 KİLOMETRE KAT EDİLMİŞTİ

Öte yandan, basın toplantısında geçtiğimiz yılki bisiklet turuyla ilgili de açıklama yapıldı.

Buna göre, geçtiğimiz yıl 6 ülkeden 61 sporcu 11 takımla 3 etapta ve 3 gün boyunca yarışmıştı. Bisikletçiler toplamda 395 kilometre yol kat etmişti.

(RÇ/HÖ) FOTOĞRAFLI

Haber: Rahme Çiftçioğlu